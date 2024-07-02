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Ticari taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 02.07.2024 10:23
  • Giriş: 02.07.2024 10:23
  • Güncelleme: 02.07.2024 10:23
Kaynak: İHA
Ticari taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Eskişehir’de sokak arasında ticari taksiye çarpan motosiklet sürücüsü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tepebaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi’nde Şimşek Sokak ile Kartal Tepesi Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.U. idaresindeki 26 AAP 805 plakalı motosiklet, H.O. idaresindeki 26 T 0059 plakalı ticari taksiye yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. 

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