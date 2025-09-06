Ticari taksiyle çarpışan motosiklet savrulup başka bir otomobile çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ticari taksi ile çarpışan motosiklet, ardından yol kenarındaki bir otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı Mithatpaşa Caddesi kavşağında meydana geldi. Yapaşy Şelale istikametinden gelip Mithatpaşa Caddesi’ne dönmekte olan Abdullah Şirin idaresindeki 07 J 0432 plakalı ticari taksi, aynı istikamette seyir halindeki Aziz Mert Demirci’nin kullandığı 07 AVC 865 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, Mithatpaşa Caddesi’nden Demokrasi Bulvarı’na çıkmak için bekleyen İlkan Öksüz idaresindeki 35 DNS 93 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Aziz Mert Demirci, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Demirci’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ticari taksinin motosiklete çarpması ve motosikletin savrularak otomobile vurduğu anlar saniye saniyesine kaydedildi.