'Tiësto', 8 Ağustos'ta İstanbul'da sahne alacak
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en büyük müzik festivallerinde headliner olarak yer alan Tiesto, 8 Ağustos’ta hayranlarıyla buluşacak.
Hollandalı DJ, bu yaz turnesine İstanbul’u ekledi. İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı’da konser verecek olan Tiesto’nun biletleri Bubilet’te satışa sunuldu.
Ünlü DJ Tiesto, Londra’da yayınlanan İngiliz elektronik müzik dergisinin düzenlediği oylama sonucunda aldığı “The Greatest DJ Of All Times” ödülünü kazanmıştı.