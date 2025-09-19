TİGEM 3 bin 200 reforme küçükbaş hayvan satacak

Giriş / Abone Ol
TİGEM'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2 bin 300 erkek, 400 dişi kuzu ve 500 koyun olmak üzere 3 bin 200 küçükbaş hayvan mevcut ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak.

Güncel
  • 19.09.2025 09:26
  • Giriş: 19.09.2025 09:26
  • Güncelleme: 19.09.2025 09:38
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 3 bin 200 reforme küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TİGEM Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 2 bin 300 erkek, 400 dişi kuzu ve 500 koyun olmak üzere 3 bin 200 küçükbaş hayvan, mevcut ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak.

İhale, açık artırma usulüyle 2 Ekim saat 14.00'te işletmenin idare binasında yapılacak.

