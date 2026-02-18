TİGEM'deki 'kayıp at' skandalı görevden almalar getirdi: CHP'li Alp'ten açıklama

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki yarış atlarının kaybolduğuna dair iddialarının ardından kurumda geniş çaplı görevden almaların yaşandığını duyurdu. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Alp, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iddialar üzerine harekete geçtiğini belirtti.

ÜST DÜZEY GÖREVDEN ALMALAR

Alp, yaptığı açıklamada TİGEM Genel Müdür Yardımcısı’nın yanı sıra At Yetiştiriciliği Daire Başkanı ve Hayvancılık Daire Başkanı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey ismin görevden alındığı bilgisini paylaştı.

Alp, şunları kaydetti:

Dün burada Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde yarış atlarının kaybolduğunu anlatmıştım. Bugün Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve aralarında At Yetiştiriciliği Daire Başkanı ile Hayvancılık Daire Başkanının da olduğu çok sayıda daire başkanının görevden alındığını öğrendik. Sayın Bakana teşekkür ediyorum ilgisinden dolayı.”

"TAYLAN'IN GÖREVDEN ALINMASINI TALEP EDİYORUZ"

Konuşmasında Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan’ı da hedef alan Alp, hayvancılık politikalarını eleştirdi. Alp, Türkiye’nin hayvancılıkta ithalata mahkum edildiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Macaristan'da şirket kurup Türkiye'ye ticaret yapmış Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü orada oturduğu müddetçe ne Karslı hemşehrilerimin ne de Türkiye'deki çiftçilerin içi rahat edecektir. Türkiye'yi ithalata mahkum eden Mücahid Taylan'ın görevden alınmasını talep ediyoruz."

Alp, yerli üreticinin korunması için liyakatli atamaların yapılması gerektiğini vurguladı.