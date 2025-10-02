Giriş / Abone Ol
TİGEM'den bitkisel üretim ve hayvancılık işçiliği hizmeti için ihale

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİGEM'e bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü 15 Ekim'de açık usulle 14 aylık bitkisel üretim ve hayvancılık hizmet alımı ihalesi yapacak.

  • 02.10.2025 10:24
  • Güncelleme: 02.10.2025 10:32
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 14 ay süreli bitkisel üretim ve hayvancılık hizmeti alımı gerçekleştirecek.

İşletmenin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TİGEM'e bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü 14 aylık bitkisel üretim ve hayvancılık hizmet alımı ihalesi yapacak.

İhale, açık ihale usulüyle 15 Ekim saat 14.00'te Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilecek.

