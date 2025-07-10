TİHEK Başkanı Fahrettin Altun, yeni koltuğunu devraldı: "Canhıraş şekilde çalışacağız"

Cumhurbaşkanlı İletişim Başkanı görevinden alınan ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığına atanan Fahrettin Altun, görevi Muharrem Kılıç'tan devraldı.

Yeni kurumunda önceki başkan Muharrem Kılıç tarafından karşılanan Altun, düzenlenen törenle görevi devraldı.

"CANHIRAŞ ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIZ"

Törende konuşan Altun, TİHEK'te bir bayrak değişimi yaşandığını belirterek, "TİHEK'in temel faaliyet alanlarında daha nitelikli işler yapması için canhıraş şekilde çalışacağız" dedi.

TİHEK'in 'hayati bir fonksiyon icra ettiğini, ayrımcılıkla mücadele ettiğini, insan haklarının korunması ve eşitliğin temini için önemli vazifeler yaptığını' öne süren Altun, "Bu hak arama kurumunun, Türkiye'de hak, hakkaniyet ve adalet mücadelesinde daha da önde yer alması için gayret sarf edeceğiz. Bu kurumun 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesinin somut tezahürlerinden biri olduğuna inanıyorum, bu felsefeyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, Muharrem Kılıç ile kurul üyelerine ve kurum personeline teşekkürlerini iletti.

Törene, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile TİHEK kurul üyeleri de katıldı.