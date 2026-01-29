TİHEK'ten 'ayrımcılık' kararı: Erkek müşteriyi reddeden otele ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Antalya'da 3 erkek müşterinin konaklama talebini reddeden otele, ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 150 bin lira idari para cezası verdi.

TİHEK'in kararına göre, bir vatandaşın geçen yıl 12-18 Ekim'de 3 erkek olarak Antalya'daki otelde konaklama talebi, erkek konaklama kabul edilmediği belirtilerek reddedildi.

Vatandaşın olaya ilişkin TİHEK'e başvuruda bulunması üzerine inceleme yapıldı.

İnceleme kapsamında, muhatap tarafından yapılan savunmada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve otelde erkek müşterilerin konaklama yaptığı belirtildi.

Ayrıca, otelin erkek konaklamalarını tercih etmeme hakkına sahip olduğu öne sürüldü.

Savunmada, konaklamayı kabul etmeyen personelin eski şirket çalışanı olduğu ve işten ayrılmadan önce şirkete zarar vermek amacıyla çeşitli davranışlarda bulunduğu da iddia edildi.

TİHEK tarafından yapılan incelemede, şirket tarafından gönderilen belgelerde, çok sayıda erkek müşteriye farklı tarihlerde otelde konaklama hizmetinin sunulduğu ancak başvuranın talebinin "bay konaklama kabul edemiyoruz" denilerek reddedildiği görüldü.

Talebi reddeden personelin işten ayrılmadan önce şirkete zarar vermeyi amaçladığı iddialarının somut bir dayanaktan yoksun olduğunu değerlendiren Kurul, başvurana konaklama hizmeti verilmemesine ilişkin objektif ve makul bir nedenin bulunmadığı vurguladı.

Bu kapsamda TİHEK, ayrımcılık yasağının cinsiyet temeline dayalı olarak ihlal edildiği gerekçesiyle otel hakkında 150 bin lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

TİHEK'in kararında, 6701 sayılı Kanun'un "Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı" başlıklı 3. maddesinde, "Herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşittir. Bu kanun kapsamında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık yasaktır." ifadelerinin yer aldığı anımsatıldı.

Gerekçede, söz konusu otelin başvurana, aynı durumdakilere kıyasla farklı muamelede bulunduğu, söz konusu farklı muameleye temel oluşturacak makul, ölçülü ve orantılı bir neden sunamadığı, başvuranın cinsiyeti nedeniyle konaklama hizmetinden mahrum bırakıldığı vurgulandı.

Bu kapsamda, başvuranın hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanması engellenerek, 6701 sayılı Kanun'un 3. maddesi kapsamında düzenlenen ayrımcılık yasağının cinsiyet temeline dayalı olarak ihlal edildiği belirtildi.