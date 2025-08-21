TİHEK'ten hamile kadının iş başvurusunu reddeden şirkete para cezası

Samsun'da yaşayan hamile kadının iş başvurusunu reddeden şirkete, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), "cinsiyet temelli doğrudan ayrımcılık"tan idari para cezası uyguladı.

Hamile olduğunu bildirmesinin ardından iş başvurusu reddedilen 31 yaşındaki Nilay Balama, iş başvurularında hamilelik ve çocuk sahibi olmanın engel olarak görüldüğünü söyledi.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü mezunu olan Balama, KPSS hazırlıkları sonrası özel sektörde iş aramaya başladı.

Balama, 2022 yılında mobilya ve beyaz eşya satan bir mağazaya yaptığı başvurunun hamile olduğu gerekçesiyle reddedilmesinin ardından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) şikayette bulundu.

TİHEK, söz konusu şirkete "cinsiyet temelli doğrudan ayrımcılık" gerekçesiyle para cezası kesti.

Yaşadıklarına ilişkin konuşan Balama, şunları kaydetti:

"Herkesin bir özel hayatı var. Anne olmayalım veya anne olduğumuz için çalışmayalım mı? Biz de kendi ayaklarımız üzerinde durmak istiyoruz. Okuyoruz, çabalıyoruz ve karşılığını almak istiyoruz. Bu tür olayların maddi boyutu var ama manevi açıdan da çok yıpratıcı. İnsan dürüst davranıyor ve hamile olduğunu söylüyor ama dürüstlüğün karşılığı ayrımcılık oluyor. Gerçekten çok üzücü bir durum."