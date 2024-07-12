TİHEK, zorunlu din kültürü dersini ayrımcılık saymadı!

Diyarbakır’da zorunlu din dersinden muafiyet talebinin reddi nedeniyle TİHEK’e başvuran öğrencinin talebi ‘Anayasal zorunluluk’ gerekçesiyle reddedildi. AYM ve AİHM zorunlu din derslerinin ayrımcılık yarattığına dikkat çekmişti.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir İlkokulda okuyan 4’üncü sınıf öğrencisi, zorunlu din dersinden muafiyet talepli dilekçe sunduğunu ancak talebinin reddedildiğini belirterek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu.

Öğrenci avukatı aracılığıyla yaptığı başvuruda ilgili dersin içeriğinin yoğun bir şekilde belirli bir dinin bir mezhebine ait görüşleri içerdiğini, din kültürü eğitimini aşacak düzeyde olduğunu, tüm dini-felsefi inançları kapsamadığını, yüzlerce dini-felsefi inancın İslam dininin işlendiği yoğunlukta müfredata eklenmesinin imkânsız olduğunu, bu nedenle ilgili dersin zorunlu ders olmaktan çıkarılıp seçmeli ders olarak düzenlenmesi veya ilgili ders için uygun muafiyet usullerinin getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Başvuruyu karara bağlayan TİHEK ise ayrımcılık yasağı ihlali yapılmadığına, oy birliğiyle karar verdi.

ANAYASA HÜKMÜYMÜŞ

Kararda, “DKAB dersinden muafiyet talebinin kabul edilmemesine yönelik işlemin anayasal düzenlemeden kaynaklandığı ve DKAB dersinin zorunlu olmasının sebebinin Anayasa hükmü olduğu, kendisine DKAB dersi zorunlu olarak okutulan R. Y.'nin müfredatının içeriğinden bağımsız olarak bu dersten muaf tutulmasının Anayasa'ya göre mümkün olmadığı, bu sebeple başvuranın din ve inancı nedeniyle sunulan hizmetten diğer kişilere kıyasla eşit bir şekilde yararlanması açısından ayrımcılık yasağının ihlal edilmediği kanaatine varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

AYM VE AİHM İHLAL DEMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi ise verdiği bir kararda öğrencinin din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafiyet imkânı bulunmaması nedeniyle ebeveynlerin eğitim-öğretimde dini ve felsefi inançlarına saygı gösterilmesini isteme hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar vermişti.

AİHM de 2014 yılında verdiği kararla Türkiye'yi haksız bulunarak, din dersinin zorunlu tutulamayacağına hükmetmişti.