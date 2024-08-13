TİHEK’ten Süleyman Soylu başvurusuna ret

Haber Merkezi

Cumartesi Anneleri’nin 25 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirmek istediği 700’üncü hafta eylemine dönük polis müdahalesinde kolu kırılan Aydın Aydoğan'ın hukuk mücadelesi devam ediyor.

Aydoğan, eyleme yasak kararı getiren dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında soruşturma başlatılması talebiyle en son 22 Aralık 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı’na bağlı olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu.

TİHEK, söz konusu talebin Meclis yetkisinde olduğuna işaret ederek, başvuruyu "kabul edilemez" buldu. Başvurunun reddine dair konuşan Aydoğan, Anayasa Mahkemesi’nin kolunun kırılmasına dair verdiği ihlal kararını anımsattı. TİHEK kararına itirazda bulunacağını aktaran Aydoğan, "AYM’nin vereceği karar doğrultusunda dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) götüreceğiz” diye belirtti.