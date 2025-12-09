TİHV ve İHD, 10–17 Aralık İnsan Hakları Haftası'nda bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 77. yıl dönümünde, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İstanbul Temsilciliği ve İHD İstanbul Şubesi, 10–17 Aralık İnsan Hakları Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyor. Kurumlar, tüm üyeleri, hak savunucuları ve basın mensuplarını etkinliklere katılmaya davet etti.

Hafta boyunca basın açıklaması, panel, sergi, konferans, film gösterimi ve atölyelerden oluşan yoğun bir program İstanbulluları bekliyor. İlk gün olan 10 Aralık’ta Sultanahmet Tramvay Durağı arkasında yapılacak basın açıklamasının ardından, İHD İstanbul Şubesi’nde resepsiyon gerçekleştirilecek.

10-17 ARALIK 2025 HAFTA PROGRAM

11 Aralık akşamı ise "Ayrımcılığın Politikası Olmaz: LGBTİ+ların Aileleri Aile Yılını Konuşuyor" başlıklı panel düzenlenecek ve ailelerin hak mücadelesine odaklanılacak.

12 Aralık’ta Karşı Sanat Çalışmaları’nda İHD İstanbul Şubesi’nin 2. Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi açılacak.

İnsan Hakları Haftası’nın en kapsamlı etkinliklerinden biri 13 Aralık’ta Şira Kitap Kafe’de düzenlenecek “Barış Sürecinde Çocuklar” konulu konferans olacak. Üç oturum olarak planlanan etkinlikte savaşın ve barışın çocuklar üzerindeki etkileri, çocukların politik özne olarak konumları ve barış süreçlerine katılım olanakları tartışılacak.

14 Aralık günü Şira Kitap Kafe’de “Tecrit, Gözetleme ve Cezalandırma: Hapishaneler” paneli ile devam edecek program, aynı gün TÜYAP’ta gazeteci-yazar Burcu Karakaş ve Eren Keskin’in konuşmacı olduğu “Hakikatin Peşinde: Tahir Elçi” söyleşisiyle sürecek. Akşamında ise “Shalom-Salaam-Peace” adlı belgeselin gösterimi yapılacak.

15 Aralık’ta kadına yönelik şiddet davalarında adli tıp raporlarının rolü tartışmaya açılacak. Konuşmacılar arasında Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da yer alacak.

16 Aralık’ta hasta mahpuslara kart gönderme etkinliği düzenlenecek; akşam ise mobbing konulu yaratıcı drama atölyesi gerçekleştirilecek.

Program, 17 Aralık’ta Taksim Tünel Meydanı’nda yapılacak kapanış buluşması ve ardından düzenlenecek dayanışma yemeğiyle son bulacak.

TİHV VE İHD’DEN ORTAK MESAJ

TİHV ve İHD, İnsan Hakları Haftası vesilesiyle yaptıkları çağrıda şu mesajı öne çıkardı: “Barış ve insan hakları mücadelesini kararlılıkla sürdürüyoruz. Etkinliklerimize tüm üyelerimizi, hak savunucularını ve basın mensubu dostlarımızı davet ediyoruz.”