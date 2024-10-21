Tijen Karaş kimdir, nereli? TRT Spikeri Tijen Karaş'ın hayatı ve kariyeri

Tijen Karaş, Fethullahçı çetenin lideri Fethullah Gülen'in ölüm haberini 15 Temmuz günü TRT ekranında FETÖ'nün 'darbe bildirisi'ni okuduğu aynı kıyafetle sunmasının ardından gündeme geldi. Peki, Tijen Karaş kimdir, nereli? TRT Spikeri Tijen Karaş'ın hayatı ve kariyeri.

TİJEN KARAŞ KİMDİR, NERELİ?

1975 Ankara doğumlu Tijen Karaş, Ankara Yenimahalleli. Üç çocuklu bir ailenin ortanca kızı olan spiker, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun. Uzun yıllardır TRT'de çalışan Tijen Karaş; 2000 yılında TRT'de Yaşam ve Gençlik adlı programı sundu. TRT Avrasya, TRT Int ve TRT Türk'te çeşitli programlar sunduktan sonra, haber spikerliğine geçti.

FETÖ darbe girişimi sırasında TRT ekranlarında darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş, daha sonra müşteki sıfatıyla mahkemede ifade de vermişti. Yaşananların ardından bir rahatsızlık geçiren ve kalbinde tümör bulunan Karaş, tedavi sürecini atlatarak yeniden yayın hayatına başladı. Tijen Karaş, 3,5 yıllık aranın ardından 6 Ocak 2020'de ekrana geri döndü.