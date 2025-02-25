Tijli manolyalara alt geçitte zulüm

31 Mart 2024’te sandıktan birinci çıkan CHP’li belediye başkanları, geçmiş dönemlere yönelik mali incelemeler başlattı. Seçimlerin üzerinden geçen bir yıla rağmen, halen geçmiş dönemlere ait skandallara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

2004-2009 ile 2017-2024 döneminde AKP’li başkanlarca idare edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde de yeni bir fahiş harcama daha ortaya çıktı. Belediyenin, 31 Mart 2024 seçimlerinden kısa bir süre önce bütçeyi adeta altüst eden ağaç ve bitki harcamasına imza attığı belirlendi.

SÖZLEŞME 590,2 MİLYON TL

İklimi itibarıyla “Ağaç zengini” olarak nitelendirilen Balıkesir’e 590 milyon 281 bin TL’lik ağaç ve bitki alındığı ortaya çıktı. Ağaçların bir bölümünün ithal ağaçlardan oluşması dikkati çekti. AKP’li yönetimin 590,2 milyon TL’lik ağaç alım ihalelerinin, 16 Şubat 2023, 21 Eylül 2023 ve 29 Şubat 2024 tarihlerinde yapıldığı öğrenildi.

Belediyenin, yüz milyonlarca lira ödeyerek satın aldığı ağaçlardan bazılarının, dikildikleri yerin uygunsuzluğu nedeniyle kuruduğu bildirildi. Ağaçlardan bazılarının tanesine 350 bin TL ödendiği öğrenilirken 195 bin TL ödenen ağaçlardan birinin ise altgeçide dikildiği ve karanlığa mahkum edildiği anlaşıldı.

Altgeçitte belediye bütçesinden yapılan hoyrat harcamaların en çarpıcı örneklerinden birini oluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li yönetiminin ağaç ve bitki alımı kapsamında temin ettiği bazı bitki ve ağaçlar ise şöyle:

• Flamingo Akçaağacı

• Tijili Manolya

• Piramidal Japon Kamelyası

• Papa Gambetta

• Ligustrum Çalı

• Kırmızı Yapraklı Kadın Tuzluğu

• Ters Himalaya Sediri

• Kırmızı Roket Berberis

• Arap Yasemini