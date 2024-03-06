TİKA'dan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere tarımsal destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'un orta kesimlerindeki Fier iline bağlı Lushnje kentinde ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli tohum ve gübre desteğinde bulunuldu.

Lushnje'deki etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata ve aileler katıldı.

Atay, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının sevgisinin ve saygısının göstergesi olan malzemeleri, TİKA'nın projesi kapsamında dağıttıklarını söyledi.

Tiran, Divjaka ve Lushnje'de bulunan ailelere bu desteği sağlayacaklarını aktaran Atay, "TİKA’nın tarımsal üretimi destekleme çabaları kapsamında ihtiyaç sahiplerine tohum ve gübre yardımında bulunuyoruz." dedi.

Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) Başkanı Mehdi Gurra da daha önce de Lushnje'de TİKA destekleriyle tarımsal araçlar bağışlandığını hatırlatarak, "Türk halkının yetim çocuklara, Arnavutluk Cumhuriyeti'ndeki ihtiyaç sahibi ailelere TİKA aracılığıyla yaptığı yardımların sürekliliği anlamına gelen bu mevcut projemizi de sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fasulye, mısır, yonca tohumunun yanı sıra gübreden oluşan yardımdan 50 ailenin yararlanacağı bildirildi.​​​​​​​