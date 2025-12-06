‘Tiksindirici borç’ çağrısı

Kamu-Özel İşbirliği modeliyle yapılan Şehir Hastaneleri, genel bütçe üzerinde yük oluşturmaya devam ediyor. Ankara Tabip Odası konuya ilişkin yaptığı açıklamada şehir hastanelerinin kara deliğe yol açcıtğı hatırlatıldı.

Açıklamada Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe teklifinde 104 milyar 602 milyon 82 bin TL ayrılan şehir hastanelerinin yıl dolmadan 106 milyar 430 milyon 412 bin 570 TL harcama yaptığı hatırlatıldı.

Açılamada şöyle denildi: “Şehir Hastaneleri kamu kaynaklarını sömürmeye devam ederken projeleri üstlenen şirketler usulsüzlüklere ve kural tanımamazlıklara imza atmayı sürdürüyor. Sağlık politikalarının nasıl oluşturulduğu ve sağlığa ayrılan kaynağın nasıl kullanılacağı politik tercihtir. “Milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak” diye reklamı yapılan Şehir Hastaneleri sağlık bütçesinin özel sektöre kaynak aktarılmasında kullanılan araçlardan birine dönüşmüş olup, halkın sağlığından önce şirketlerin kârı öncelikli hale gelmiştir. Kamu zararına neden olan Şehir Hastaneleri için yapılan sözleşmeler feshedilmeli, kira ve hizmet bedeli ödemeleri sonlandırılmalıdır. Şehir Hastaneleri ödemeleri “tiksindirici borç” kabul edilerek, şirketlere herhangi bir ödeme yapılmamalı.”