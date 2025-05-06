Tiksindirici borç ne demektir? Hangi borçlar tiksindirici borca dahildir?

Tiksindirici borç ne demek sorusu, özellikle son yıllarda borç krizi yaşayan ülkeler ve ekonomik sorumluluk tartışmaları gündeme geldikçe daha fazla araştırılan bir kavram hâline geldi. Bu yazıda, hem kavramsal hem de pratik düzeyde "tiksindirici borç" hakkında merak edilen her şeyi özgün ve sade bir dille açıklıyoruz.

TİKSİNDİRİCİ BORÇ NE DEMEK?

Tiksindirici borç (İngilizce: odious debt), bir devletin halkının rızası olmadan, halkın yararına olmayan, hatta çoğu zaman halka zarar veren amaçlarla alınan borçlara verilen addır. Bu tür borçlar genellikle yolsuz rejimler veya diktatörlükler döneminde alınır ve harcamalar kamu hizmeti dışında alanlara yönlendirilir (örneğin: lüks tüketim, iç baskı, askeri zorbalık, kişisel zenginleşme).

TİKSİNDİRİCİ BORCUN 3 TEMEL ÖZELLİĞİ

Halkın Onayı Yoktur: Borç, demokratik süreçlerle alınmaz. Halk bilgilendirilmez, onay vermez.

Borç, demokratik süreçlerle alınmaz. Halk bilgilendirilmez, onay vermez. Kamu Yararına Değildir: Alınan fonlar eğitim, sağlık, altyapı gibi kamu hizmetlerine değil, rejimi sürdürecek alanlara gider.

Alınan fonlar eğitim, sağlık, altyapı gibi kamu hizmetlerine değil, rejimi sürdürecek alanlara gider. Borcu Verenler de Bilinçlidir: Borcu veren taraf (diğer devlet ya da kurum) da bu durumun farkındadır, yani fonun halk için değil rejim için kullanıldığını bilir.

TİKSİNDİRİCİ BORÇ HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?

Uluslararası hukukta açık bir tiksindirici borç silme prosedürü olmasa da bazı durumlarda bu borçlar "geçersiz" ya da "meşru değil" olarak nitelendirilir:

Diktatörlük sonrası kurulan demokratik hükümetler tarafından borç reddedilebilir.

Borcun halka zarar verdiği, kötüye kullanıldığı belgelenirse iptal talepleri gündeme gelir.

Örnek olaylarda borcun bir kısmı silinmiş ya da müzakerelerle yeniden yapılandırılmıştır.

TİKSİNDİRİCİ BORÇ ÖRNEKLERİ NELERDİR?

Haiti (1825): Fransa’ya tazminat ödemeye zorlandı, bu borçlar halkı yoksullaştırdı.

Fransa’ya tazminat ödemeye zorlandı, bu borçlar halkı yoksullaştırdı. Irak (Saddam Hüseyin dönemi): Rejimin silah ve baskı için kullandığı borçlar tartışmalı hâle geldi.

Rejimin silah ve baskı için kullandığı borçlar tartışmalı hâle geldi. Güney Afrika (Apartheid dönemi): Siyah halka baskı için kullanılan borçlar, rejim sonrası "tiksindirici" sayıldı.

TİKSİNDİRİCİ BORÇLARI YENİ HÜKÜMETLER ÖDEMEK ZORUNDA MI?

Teorik olarak hayır. Ancak pratikte, uluslararası mali sistemin baskısı nedeniyle çoğu zaman ödenir veya yapılandırılır.

BORCU VEREN KURUMLAR DA SUÇLU MU?

Eğer fonların kötüye kullanılacağını biliyorlarsa, evet. Bu da tiksindirici borcun geçersizliğini destekler.

Tiksindirici borç, sadece ekonomik değil, ahlaki ve siyasi bir tartışma konusudur. Halkın onayı olmadan alınan, fayda yerine zarar getiren ve çoğu zaman antidemokratik yönetimlere hizmet eden bu borçlar, “borç ödememe hakkı” tartışmalarının da temelini oluşturur.