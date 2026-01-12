TikTok açıkladı: Türkiye’de 3,8 milyon video yayından kaldırıldı

TikTok, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde platformdan kaldırılan içeriklere ilişkin verilerini içeren "Topluluk Kuralları Uygulama Raporu"nu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TikTok, temmuz-eylül döneminde dünya genelinde topluluk kurallarını ihlal eden 204,5 milyon videoyu platformundan kaldırdı.

İhlal içeren içeriklerin yüzde 99'undan fazlası kullanıcı bildirimi olmadan, yüzde 94,8'i 24 saat içinde yayından kalktı. Kullanıcı bildirimli içeriklerin de yüzde 81,7'si ortalama iki saat içinde silindi.

Platform, aynı dönemde Türkiye'de de toplam 3 milyon 891 bin 471 videoyu topluluk kurallarına aykırılık gerekçesiyle yayından kaldırdı. Türkiye'deki içeriklerin yüzde 99,4'ü kullanıcı bildirimi olmadan tespit edilirken, yüzde 97'si 24 saat içinde sistemden çıkarıldı.

Topluluk kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 32 milyondan fazla canlı yayını sonlandıran TikTok, 13 yaşın altında olduğu belirlenen 22 milyondan fazla hesabı da kapattı.

Kaldırılan içeriklerin yüzde 30'unu hassas içerikler, yüzde 34,5'ini ticari aktiviteler oluşturdu. Genç kullanıcılar için dijital güvenlik politikaları kapsamında silinen içeriklerin yüzde 94'ü henüz görüntülenme almadan, yüzde 98'i ise 24 saat içinde platformdan silindi.

Reklam politikalarına aykırı hareket eden reklamverenlere yönelik denetimler kapsamında da 8 milyonun üzerindeki reklam yayından kaldırıldı.