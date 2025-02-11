TikTok'tan dijital güvenlik ve şeffaflık duyurusu: 8 milyondan fazla videoyu yayından kaldırdık

Sosyal medya platformu TikTok, 11 Şubat Güvenli İnternet Günü'nde dijital güvenliği artırmaya yönelik adımlarını duyurdu.

TikTok 2024 yılının ikinci yarısında da, aldığı aksiyonlarla içerik güvenliği ve denetimi için 8 milyondan fazla videoyu topluluk kurallarını ihlal ettiği için yayından kaldırdığını bildirdi.

Kaldırılan içeriklerin yüzde 99'u proaktif olarak tespit edilirken, yüzde 93,1'i ilk 24 saat içinde platformdan kaldırıldı. Moderasyon süreçlerinde ise kullanıcıların daha güvenli bir dijital deneyim yaşamaları için özellikle çocukların korunması, siber zorbalık, dezenformasyon ve nefret söylemi gibi konulara odaklanıldı.

Platformdan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"İnternetin ve sosyal medyanın güvenli ve bilinçli kullanılması konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan TikTok, özellikle genç kullanıcıları korumak için geliştirdiği güvenlik önlemlerini de güçlendiriyor. Aile Eşlemesi özelliği, ebeveynlerin, çocuklarının TikTok deneyimini daha yakından takip etmesine olanak tanırken, ekran süresi sınırları, genç kullanıcıların içerik tüketimini kontrollü bir şekilde yönetmelerini sağlıyor. Platform ayrıca, kullanıcıların kişisel tercihlerine göre içerik filtreleme seçeneklerini artırarak, görmek istemedikleri içerikleri engelleme imkânı sunuyor.

"Kullanıcılar, platformun sunduğu 'Kısıtlı Mod' özelliği sayesinde tercihlerine uygun içeriklerin kendilerine sunulmasını sağlayabilirler. Ayrıca yapay zekâ destekli denetim sistemleri aracılığıyla hassas içeriklerin yayılmasının önüne geçiyor. TikTok, ulusal ve uluslararası alanda saygın doğrulama platformlarıyla iş birliği içinde 2024 yılında da dezenformasyonla mücadeleye etkin bir şekilde devam etti. Seçim dönemlerinde siyasi manipülasyona karşı özel denetim ekipleri görevlendirildi."

TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar 11 Şubat Güvenli Internet Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada “TikTok için birincil öncelik herkes için güvenli bir dijital ortam oluşturmak. Özellikle genç kullanıcılarımızın güvenliği için geliştirdiğimiz ekran süresi kontrolleri, içerik filtreleme ve Aile Eşlemesi gibi özelliklerle daha korunaklı bir dijital deneyim sunmayı hedefliyoruz. Kullanıcı güvenliğini sağlamak ve topluluk kurallarımızı eksiksiz uygulamak adına içerik denetim süreçlerimizi sürekli iyileştiriyoruz. Zararlı içerikleri en kısa sürede tespit ediyor ve kaldırmak için yapay zekâ destekli sistemlerden ayrıca uzman ekiplerden faydalanıyoruz. Gelişmiş denetim teknolojilerimiz, zararlı içerikleri henüz yayilmadan hatta yayınlanmadan belirleyerek kaldırmamıza olanak sağlıyor. Dijital güvenliği en üst seviyeye taşımak için bu alandaki yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.