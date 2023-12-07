TikTok temsilcisi TBMM’de: "Özgürlükler önemli ama ailemiz daha önemli"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, son dönemlerin çok tartışılan sosyal medya uygulaması TikTok'un Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'i dinledi.

Sosyal medya platformu TikTok uygulamasına yönelik tepkiler gündemdeki yerini korurken, TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu'nda platformun uygulamaları hakkında açıklamalarda sunum yaptı.

Gazete Duvar'ın haberine göre; sunumun öncesinde söz alan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, hükümet olarak sansüre karşı olduklarını ifade etti, özgürlükler korunurken bireyin ve ailenin korunmasının kırmızı çizgileri olduğunu da ekledi.



Ulusaşırı dijital ağlarda kadın ticareti, uyuşturucu, çocuk istismarı ve hukuksuzluğun kol gezdiğini kaydeden Yayman, buna asla göz yumamayacaklarını söyledi. İslamofobia gibi meselelerde de ulusaşırı dijital ağların daha özenli davranması gerektiğini belirten Yayman, “Gerçek hayatta suç olan dijitalde de suçtur” dedi.

"ÖZGÜRLÜKLER ÖNEMLİ AMA AİLEMİZ DAHA ÖNEMLİ"



Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir şehrin meydanında, Kızılay’da, Hatay’da, Adana’da bir kadının soyunması nasıl hayatın olağan akışına aykırıysa ve doğru değilse bu dijitalde de böyledir. Bizim için özgürlükler önemli ama ailemiz çok daha önemli.”



Dijital mecra fenomenlerine de değinen Yayman, “Kötülüğün, yalanın, bağımlılığın fenomeni olmak asla kabul edilemez” dedi.

"AİLEMİZİ DİNAMİTLEYEN HER PAYLAŞIMA KARŞIYIZ"



Dijital mecralardan elde edilen kazancın vergilendirilmesi gerektiğine de vurgu yapan Yayman, “Hem özgürlüklerin hem de kamu düzeninin sağlanmasını istiyoruz ve ailemizin korunmasını önemsiyoruz. Sansüre karşıyız ama toplumun temelini ve ailemizi dinamitleyen her paylaşıma karşıyız” diye konuştu.

Yayman, TikTok Ortadoğu, Afrika ve Türkiye temsilcisi Emir Gelen’e sözü bırakmadan önce, “Siz de bir babasınız, dayısınız, amcasınız. Bu toplantıya gelmeden önce çok sayıda telefon aldım. Herkes TikTok’u kapatın dedi. Siz de ona uygun değerlendirmelerde bulunun” dedi.

Yayman’ın ardından söz alan Gelen, TikTok’a gelen bazı haklı eleştirileri anladığını ifade etti.