TikTok’ta açtığı yayın ve topladığı para gündem olan kadına gözaltı
Sosyal medya hesabından para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen G.D. gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri İnternet üzerinden Tiktok'ta para karşılığı ‘müstehcen’ içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.
Kartal'daki evinde gözaltına alınan 35 yaşındaki G.D., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri yapılan G.D. savcılık talimatıyla mevcutlu olarak İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.
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