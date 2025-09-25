TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin eşinin evine jandarma baskını: Müfettiş talep edildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin eşinin evine baskın yaptığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep edildiği duyuruldu.

Aralarında Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji de olmak üzere 121 şirketi bünyesinde bulunduran Can Holding'e yönelik soruşturma sürüyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma bir soruşturma kapsamında önceki hafta "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ise 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu gözaltılardan 5'i hakkında tutuklama kararı verilirken, Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Bir süre sonra da soruşturma dosyasının Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildiği kamuoyuna yansımış, konuyla ilgili açıklamada da "Soruşturma (İstanbul) Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığıyla işbirliği içerisinde genişletilerek devam edecektir" denilmişti.

JANDARMAYLA EV BASKINI

Bugün ise Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında jandarmanın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin eşinin evine baskın yaptığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı, İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep edildiği duyuruldu.

Valilik açıklaması şöyle:

"16.09.2025 Salı günü jandarma ekiplerimize, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında aranan şahısların, bir evde saklandığına dair ihbarda bulunulmuştur. Jandarma ekiplerimiz ihbarı değerlendirerek belirtilen adreste arama yapmıştır. Arama sonucunda evde kimsenin bulunmadığı, ihbarın da asılsız olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede söz konusu evin TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin eşine ait olduğu anlaşılmıştır. TİM Başkan Sayın Mustafa Gültepe’nin söz konusu soruşturmayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Valiliğimizce, olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiş olup, görevlendirilen müfettişler çalışmalarına devam etmektedir."