Timberwolves öne geçti, Wembanyama 12 blokla rekor kırdı

NBA play-off’larında yarı final serileri başladı. Batı’da Minnesota Timberwolves, deplasmanda San Antonio Spurs’ü 104-102 yenerek seride 1-0 öne geçti. Doğu’da ise New York Knicks, sahasında Philadelphia 76ers karşısında farklı kazandı.

Frost Bank Center’daki karşılaşmada Timberwolves, Julius Randle’ın 21 sayı, 10 ribauntluk Anthony Edwards’ın 18 sayılık katkısıyla sonuca gitti. Konuk ekip bu galibiyetle seriye avantajlı başladı.

WEMBANYAMA'DAN 12 BLOK

Spurs cephesinde Victor Wembanyama’nın 11 sayı, 15 ribaunt ve 12 bloktan oluşan “triple-double” performansı skoru değiştirmeye yetmedi. Dylan Harper 18, Stephon Castle ve Julian Champagnie 17’şer sayıyla oynadı.

Wembanyama’nın performansı istatistiksel açıdan öne çıktı. Genç oyuncu, NBA play-off’larında 1973-74 sezonundan bu yana bir maçta en fazla blok yapan isimlerden biri olurken, blokla “triple-double” yapan en genç oyuncu (22 yaş, 120 gün) olarak kayda geçti. Ayrıca 10 sayı, 15 ribaunt ve 10 blok barajını aynı maçta aşan ilk oyuncu oldu.

Doğu Konferansı’nda oynanan diğer yarı final ilk maçında Knicks, Madison Square Garden’da 76ers’ı 137-98 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Jalen Brunson 35, OG Anunoby 18 sayıyla öne çıktı.

76ers’ta Paul George 17, Joel Embiid 14 sayıda kaldı. Adem Bona ise yaklaşık 4 dakika süre aldığı mücadeleyi 1 ribauntla tamamladı. Knicks bu sonuçla seride 1-0 üstünlüğü elde etti.