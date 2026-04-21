Timberwolves seriyi dengeledi, Cavaliers avantajı aldı

NBA play-off’larında ilk tur heyecanı oynanan iki karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı’nda Minnesota Timberwolves, deplasmanda Denver Nuggets’ı 119-114 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Timberwolves, hücumdaki üretkenliğiyle öne çıkarken maçın kritik anlarında skor üstünlüğünü korumayı başardı.

Minnesota’da Anthony Edwards 30 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Julius Randle 24 sayılık katkı verdi.

JAMAL MURRAY'DEN 30 SAYI

Denver cephesinde ise Jamal Murray 30 sayıyla direnirken, Nikola Jokic 24 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistlik performans sergiledi. Ancak bu istatistikler ev sahibi ekibin mağlubiyetini engelleyemedi.

Doğu Konferansı’nda oynanan diğer mücadelede Cleveland Cavaliers, sahasında Toronto Raptors’ı 115-105 yenerek seride 2-0’lık avantaj yakaladı.

Cavaliers’ta Donovan Mitchell 30 sayıyla galibiyette başrol oynarken, James Harden 28, Evan Mobley ise 25 sayıyla skora önemli katkı verdi. Toronto Raptors’ta Scottie Barnes’ın 26 sayısı ise mağlubiyeti önleyemedi.