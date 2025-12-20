Timberwolves, Thunder’ı son bölümde geçti

NBA’de son şampiyon Oklahoma City Thunder, deplasmanda Minnesota Timberwolves’a 112-107 mağlup oldu.

Target Center’da oynanan karşılaşmada, maçın bitimine 38.5 saniye kala Anthony Edwards’ın kaydettiği üç sayılık basketle 108-107 öne geçen Timberwolves, üstünlüğünü koruyarak bu sezonki 18. galibiyetini aldı.

Sezona ilk 25 maçında yalnızca bir yenilgiyle başlayan Thunder ise toplamda üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Minnesota cephesinde Edwards, 26 sayı ve 12 ribauntla öne çıkarken, Julius Randle 19 sayı, Donte DiVincenzo ve Naz Reid 15’er sayıyla galibiyete katkı sağladı. Rudy Gobert ise 14 ribauntla pota altında etkili oldu.

Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander’ın 35 sayı ve 7 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde bazı hakem kararlarına itiraz eden Timberwolves Başantrenörü Chris Finch oyundan ihraç edildi. Finch’in, yardımcıları ve takım güvenliği tarafından güçlükle sakinleştirildiği görüldü.

WEMBANYAMA’DAN 100 MAÇLIK BLOK SERİSİ

Gecenin bir diğer maçında San Antonio Spurs, deplasmanda Atlanta Hawks’ı 126-98 mağlup etti. Spurs’ün genç pivotu Victor Wembanyama, en az bir blok yaptığı üst üste 100. normal sezon maçına imza attı.

Fransız oyuncu, Hawks karşısında 26 sayı, 12 ribaunt ve 2 blokluk performans sergiledi. Wembanyama, en son 10 Ocak 2024’te Detroit Pistons’a karşı oynanan maçta blok üretememişti.

NBA tarihinde daha önce Patrick Ewing 145, Dikembe Mutombo ise 116 maçlık en az bir blok serisi yakalamıştı. Blok istatistiklerinin resmi olarak tutulmaya başlandığı 1973-74 sezonundan bu yana ligin blok rekoru, 3 bin 830 ile Hakeem Olajuwon’a ait.