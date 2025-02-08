Time Dergisi'nden dikkat çeken kapak: Elon Musk başkanlık koltuğunda

Dünyanın en ünlü dergilerinden ABD merkezli Time, yeni yönetimdeki etkisi tartışılan Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'ı son sayısının kapağına taşıdı. Dergi, Musk'ı Beyaz Saray'da artan etkisine atıfla "Oval Ofis'teki başkanlık koltuğuna oturmuş şekilde" betimledi.

Seçim kampanyasının başından beri Trump'a olan yakınlığıyla dikkat çeken Elon Musk, Trump'ın başkanlık görevine başlamasının ardından Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olarak atanmıştı. Bu görev kapsamında Musk, federal kurumların verimliliğini denetlemekle yükümlü bulunuyor.

TRUMP'TAN YORUM

Time dergisinin kapağına ilişkin sorulara yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili "Time dergisi hâlâ yayında mı, bunu bilmiyordum" dedi. Trump, Musk hakkında ise "Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum" şeklinde konuştu.