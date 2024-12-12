TIME dergisi "Yılın Kişisi" olarak Donald Trump'ı seçti

ABD merkezli TIME dergisinin 1927 yılından beri her yıl verdiği 'Yılın Kişisi' ödülünün bu yılki sahibi 2024'te ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump oldu.

TIME dergisi, 2016 yılında başkan seçildiğinde de Donald Trump’ı 'Yılın Kişisi' seçmişti.

LİSTEDE KİMLER VARDI?

TIME'ın bu yılki kısa listesinde SpaceX ve Tesla'nın sahibi, yeni Trump döneminde görev alacak Elon Musk, Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris, Galler Prensesi Kate Middleton, geçen yıl hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin eşi ekonomist Yulia Navalni, İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu, FED Başkanı Jerome Powell, ABD’nin en büyük podcast sunucularından Joe Rogan, Meksika’nın ilk kadın devlet başkanı Claudia Sheinbaum, Meta CEO’su Mark Zuckerberg da yer alıyordu.

TIME Dergisi, geçen sene yılın kişisi olarak şarkıcı ve oyuncu Taylor Swift'i, 2022'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi, 2021'de ABD'li iş insanı Elon Musk'ı, 2020 yılında ise ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris'i seçmişti.