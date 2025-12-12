Giriş / Abone Ol
TIME dergisi, 2025'te "Yılın Kişisi" olarak "yapay zeka mimarları"nı seçti. Derginin paylaştığı kapak fotoğraflarında yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde rol oynayan birçok kişi yer aldı.

  • 12.12.2025 11:16
Kaynak: Haber Merkezi
TIME dergisi "Yılın Kişisini" seçti

ABD merkezli TIME dergisinin 1927 yılından beri her yıl verdiği 'Yılın Kişisi' ödülünün bu yılki sahibi bir kişi değil, bir grup oldu.

Dergi, "Yılın Kişisi" olarak "yapay zeka mimarları"nı seçti.

Derginin paylaştığı kapak fotoğraflarında yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde rol oynayan birçok kişi yer aldı.

Charles Clyde Ebbets tarafından 1932'de çekilmiş ünlü ""Gökdelenin Tepesinde Öğle Yemeği (Lunch atop a Skyscraper)" isimli ikonik fotoğrafından esinlenilen birinci kapakta sırasıyla Zuckerberg, Advanced Micro Devices (AMD) CEO'su Lisa Su, X, Space-X ve Tesla CEO'su Elon Musk, Huang, OpenAI CEO'su Sam Altman, DeepMind Technologies şirketinin CEO'su Demis Hassabis, Anthropic yapay zeka şirketinin CEO'su Dario Amodei ve yapay zeka alanındaki öncü çalışmalarıyla "yapay zekanın vaftiz annesi" olarak tanınan Fei-Fei Li yer aldı.

Dergi, geçen sene yılın kişisi olarak ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ı seçmişti.

