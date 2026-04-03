TIME dergisinden dikkat çeken Trump kapağı: İran savaşında çıkış nerede?

ABD merkezli TIME dergisi, bu ayki kapağına Donald Trump'ı elinde İran haritasıyla taşıdı.

TIME'ın kapağında Donald Trump, İran haritasına bakarken resmedildi ve fotoğrafın üzerinde "Çıkış nerede? Trump, İran savaşından çıkışın yollarını arıyor" ifadeleri yer aldı.

Derginin fotoğrafı destekleyen ve konuyu iredeleyen baş yazısını yazan Eric Cortellessa'ya göre ABD yönetimi, İran’la savaşta askeri baskıyı artırırken aynı anda diplomatik bir çıkış yolu arıyor.

Ancak sahadaki tablo ve Trump’ın çelişkili mesajları bu stratejinin sürdürülebilir ve tutarlı olmadığı görüşlerini gündeme getiriyor.

Analize göre “off-ramp” yani çıkış yolu, ABD’nin savaşı tam bir zafer ilan etmeden ama daha fazla tırmanmadan sonlandırabileceği bir senaryoyu ifade ediyor. Bu tür bir çıkış, tarafların kamuoyuna “kazanım” sunabileceği ama sahada sınırlı sonuçların olduğu bir dengeye dayanıyor.

TRUMP'IN AMACI

Trump yönetiminin amacının, İran üzerinde baskıyı artırarak müzakereye zorlamak ve bu baskıyı bir anlaşmayla sonlandırmak olduğu ifade edildi.

ASKERİ BAŞARI İDDİASI İLE GERÇEKLİK ARASINDAKİ FARK

Trump, yaptığı açıklamalarda İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini savunuyor. Ancak sahadaki gelişmeler bu iddiaları tartışmalı hale getiriyor.

İran’ın hâlâ misilleme kapasitesine sahip olması ve Hürmüz Boğazı’ndaki kriz, savaşın kontrol altına alınamadığını gösteriyor. Nitekim enerji piyasalarındaki dalgalanma ve küresel ekonomik riskler de bu belirsizliği yansıtıyor.

TRUMP’IN ÇELİŞKİLİ MESAJLARI

TIME analizinde en dikkat çekici noktalardan biri, Trump’ın söylemlerindeki tutarsızlık. Trump, bir yandan savaşın “yakında biteceğini” söylerken, diğer yandan yeni saldırı tehditlerinde bulunuyor. Benzer şekilde Trump, ABD’nin İran’dan “hızlıca çıkabileceğini” belirtirken gerektiğinde yeniden saldırabileceğini de ifade ediyor. Bu yaklaşım, net bir stratejiden çok esnek ve riskli bir politika olarak değerlendiriliyor.

SAVAŞIN MALİYETİ BÜYÜYOR

Analiz, savaşın sadece askeri değil ekonomik ve siyasi maliyetlerinin de arttığını vurguluyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş küresel piyasaları sarsarken ABD içinde de kamuoyu desteği zayıflıyor.

“ZAFER İLAN EDİP ÇIKMAK” SEÇENEĞİ

TIME’daki değerlendirmeye göre Trump için en olası senaryolardan biri, sınırlı askeri kazanımları “başarı” olarak sunup savaşı sonlandırmak.