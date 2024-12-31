Times Meydanı'na alkol girişi yasaklandı

ABD'de yılbaşı kutlamalarının en popüler yeri New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlamaları için hazırlık yapılırken, alana alkol, sırt çantası, şemsiye ve büyük paketlerin girişinin yasaklandığı, genel güvenlik önlemlerinin artırıldığı duyuruldu.

New York polisi, yılbaşı gecesi için alınan ilave önlemler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yeni yıl kutlamalarının yapılacağı Times Meydanı'na, alkol, şemsiye, battaniye, sırt çantası, büyük paketler ve katlanır sandalyelerin alınmayacağı bildirildi.

Üniformalı polislerin yanı sıra sivil polislerin de devriye gezeceği aktarılan açıklamada, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da alınan önlemlere ilişkin yaptığı açıklamada, yasakların katı bir şekilde uygulanacağı uyarısında bulundu.