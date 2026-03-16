Times Meydanı’nda İmamoğlu mesajı: Dev ekrana yansıdı

New York’un en yoğun ve en sembolik noktalarından biri olan Times Square’de dikkat çeken bir görüntü ekranlara yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının yıl dönümünde, meydandaki dev dijital panolardan birinde Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu’nun fotoğrafı yayımlandı.

halktv.com.tr'nin haberine göre; görselde İngilizce “1 year still together” (1 yıl geçti) ifadesi yer aldı.

Times Square’de yayımlanan görüntünün dikkat çeken bir başka yönü ise meydandaki reklam panolarına ilişkin kurallar oldu. Normal koşullarda Times Square’deki dijital ekranlarda politik içerikli mesajların ya da afişlerin yayımlanmasına izin verilmiyor.

Söz konusu görüntü, Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı süreci devam ederken ortaya çıkması nedeniyle dikkat çekti. Türkiye’de kamuoyunun yakından takip ettiği İBB davası sürerken, dünyanın en bilinen meydanlarından birinde böyle bir mesajın yer alması sosyal medyada da geniş yankı buldu.