Timur Cihantimur’un 2 milyon dolarlık kefalet talebi reddedildi

Massachusetts Eyaleti Boston Bölge Mahkemesi’nde görülen davada, 1 Mart gecesi bir kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan Timur Cihantimur’un mahkemeye sunduğu kefaletle tutuksuz yargılanma başvurusu reddedildi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olduktan sonra annesi Eylem Tok tarafından Mısır üzerinden ABD'ye kaçırılan ve tutuklanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesinin Türkiye’ye iadesiyle ilgili dava, Massachusetts Eyaleti Boston Bölge Mahkemesi’nde devam ediyor.

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun aktardığına göre, Cihantimur’un mahkemeye sunduğu kefaletle tutuksuz yargılanma başvurusu reddedildi. Hakim Donald L. Cabell, 47 sayfalık gerekçeli kararında Cihantimur’un kaçma riski olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasına hükmetti.

Hakim Cabell, savcılığın Cihantimur’un halen gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü’nden başka bir yerleşkeye naklini talep eden başvurusunu ise kabul etti.

Mahkeme’nin Cihantimur’un avukatlarının, müvekkillerinin kefaletle serbest kalma talebinin gerekçesi olarak gösterilen halen tutulduğu ceza yerleşkesi Manson Gençlik Enstitüsü ile ilgili iddiaları ve öne sürülen diğer argümanları bölümlere ayırarak incelediği belirtildi.



Gerekçeli kararda, Cihantimur’un serbest bırakılmasını gerektiren özel koşulları gösterme yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edildiği, avukatlarının sanığın halen tutulduğu yerdeki yaşadığı olumsuz şartlarla ilgili iddialarının kefaletle serbest kalmasını sağlayacak şartların yeterince oluşmadığı kaydedildi.

"SERBEST KALMASI KAÇMA RİSKİ OLUŞTURUR"

Hakim Cabell, sunulan delil ve argümanlara dayalı olarak mahkemenin Cihantimur’un serbest bırakılmasının kaçma riski oluşturacağını tespit ettiğini belirterek, "Cihantimur kazadan birkaç saat sonra Türkiye'den kaçmıştır ve dolayısıyla serbest bırakılması halinde kaçma riski taşıdığı oldukça açıktır. Mahkeme, sanıkların Türkiye'den kaçışının tek azmettiricisinin Tok olduğuna ikna olmamıştır. Aksine, hayatının sona erdiğini birkaç kez ifade eden Cihantimur, kaza sonrasında ülkeden kaçışta aktif olarak yer almıştır" ifadesini kullandı.

CİHANTİMUR, EV HAPSİNDE TUTULMAK İSTEMİŞ

Hakim Cabell, Cihantimur’un avukatları tarafından mahkemeye yapılan başvuruda, Massachusetts eyaletinin Amesbury kentinde yaşayan teyzesinin yanında ev hapsinde tutulabileceği, pasaportuna el konabileceği ve mahkemenin uygun göreceği her türlü koşulda ikamet etmeye hazır olduğu kaydedildi.

Bu güvencelere ek olarak sanığın babası Bülent Cihantimur’a ait, üzerinde hiçbir ipotek bulunmayan Türkiye'deki 2 milyon dolardan fazla değerindeki evinin güvence olarak gösterildiği, babanın mahkemeye gerekli nakit güvence olan 200 bin doları ya da daha fazlasını da ödemeye hazır olduğuna dair imzalı bir belge de sunduğu belirtildi.