Timur Soykan'dan çarpıcı 'İmamoğlu' açıklaması: "Kılıçdaroğlu beni burada betona gömmek istiyor"

BirGün Gazetesi yazarı Timur Soykan, Onlar TV‘de yaptığı açıklamada tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Beni burada betona gömmek istiyor” dediğini ifade etti.

Soykan, "Kılıçdaroğlu onunla görüşmeye giden heyete ‘Ne atamaları yapabilirler, ne faturaları ödeyebilirler, genel merkezde kim varsa bunları o yapar’ demiş. Mansur Yavaş çok öfkelenmiş, ‘Sizin bu yaptığınız CHP’yi böler. Siz bunu yaparsanız ben siyasetten çekilirim’ demiş" dedi.

Gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun YouTube'da hazırladığı ‘Onlar TV‘ programında konuşan Soykan, CHP'nin 30 Haziran'da görülecek olan kurultay davasına ilişkin olarak İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Timur Soykan'dan çarpıcı 'İmamoğlu' açıklaması: "Kılıçdaroğlu beni burada betona gömmek istiyor"https://t.co/Dtc56u4Zk9 pic.twitter.com/q8JcC6EsGp — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 26, 2025

"GERÇEKTEN ÇOK SERT BİR SÖZ"

Soykan şu ifadelere yer verdi:

“Ekrem İmamoğlu çok sert bir söz söylüyor. Aslında seninle (Şule Aydın’a) birlikte özel haberimiz bu, kaynakları birlikte araştırdık. Ekrem İmamoğlu, aynen şunu söylüyor Kılıçdaroğlu için 'Beni burada betona gömmek istiyor' diyor.

Gerçekten çok sert bir söz. Türkiye siyaset tarihine geçebilecek bir söz. Ve aslında Kılıçdaroğlu’nun şu anki CHP’nin yeniden genel başkanlık koltuğuna oturma hayalinin bir sonucunu da ifade ediyor.

30 Haziran’da duruşma var. Kurultay davası var. Kurultay davasında mutlak butlan kararı çıkması bekleniyor. Bu ne demek, partiye kurultayda şaibe var diyerek partiyi Kemal Kılıçdaroğlu’na vermek demek.

Bunun öncesinde İmamoğlu kendisini ziyarete gelen hem Özgür Özel’e hem Kılıçdaroğlu’na şunu söylüyor: İki genel başkanımız birlikte bir yol haritası belirlesinler, birlikte bu süreç yürüsün. Yani bu ne demek, bu iktidarın, Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği çerçevede bu süreç gitmesin demek.

24 Haziran saat 15:00’te bu heyet Kılıçdaroğlu’yla karşı karşıya gelmiş. Heyette Engin Özkoç kurultay davasının CHP’yi çok kritik bir noktaya getirdiğini anlatıp 'Özel’le buluşup bu süreci birlikte yürütün' demiş. O bunları söyledikten sonra Kılıçdaroğlu da çok net bir şekilde 'Ben bu mutlak butlanı kabul edeceğim' diyor…

Kılıçdaroğlu onunla görüşmeye giden heyete ‘Ne atamaları yapabilirler, ne faturaları ödeyebilirler, genel merkezde kim varsa bunları o yapar’ dediği zaman Mansur Yavaş buna gerçekten çok öfkelenmiş. Yavaş çok net bir şekilde “Sizin bu yaptığınız CHP’yi böler, siz bunu yaparsanız ben siyasetten vazgeçiyorum” demiş.