Timur Soykan'dan politik polisiye: 'Zavallı' raflarda

BirGün yazarı Timur Soykan, politik polisiye türündeki yeni kitabı 'Zavallı', Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle okurlarla buluştu.

Soykan'ın yeni kitabı Zavallı, tüm kitapçılarda satışa sunuldu.

Kitabın açıklama yazısı ise şöyle:

"Bir cinayetle başlar her şey. Yağmurun altında, yeni yükselen

gökdelenlerin gölgesinde gerçekleşen bir infazla...

Gürkan’ın öldürülmesi, İstanbul’un arka sokaklarından devletin

en derin koridorlarına uzanan bir hikâyenin kapısını aralar.

Cinayetin ardındaki sır; geçmişten bugüne taşınan kirli

hesaplaşmaların, faili meçhullerin ve saklanan gerçeklerin izini

sürmeye zorlar.

Timur Soykan, Zavallı’da polisiye gerilimi politik bir arka planla

birleştirirken Türkiye’nin yakın tarihindeki karanlık dosyalara,

derin devlete ve adaletin kırılganlığına bakıyor. Kaybolan bir

genç kızın izi, faili meçhul cinayetler, derin operasyonlar ve

vicdanıyla baş başa kalmış insanların hikâyeleri birbirine

dolanırken okur da şu soruyla yüzleşiyor: Gerçeği kim

önemsiyor?

Gazeteciliğiyle olduğu kadar edebiyatıyla da adaletin izini

süren Timur Soykan, Zavallı’da kokuşmuş bir düzenin içinden

gerçeğin gücüyle çıkıyor!"