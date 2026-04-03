Timur Soykan'dan politik polisiye: 'Zavallı' raflarda
Yazarımız Timur Soykan'ın, politik polisiye türündeki yeni kitabı 'Zavallı', Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.
Soykan'ın yeni kitabı Zavallı, tüm kitapçılarda satışa sunuldu.
Kitabın açıklama yazısı ise şöyle:
"Bir cinayetle başlar her şey. Yağmurun altında, yeni yükselen
gökdelenlerin gölgesinde gerçekleşen bir infazla...
Gürkan’ın öldürülmesi, İstanbul’un arka sokaklarından devletin
en derin koridorlarına uzanan bir hikâyenin kapısını aralar.
Cinayetin ardındaki sır; geçmişten bugüne taşınan kirli
hesaplaşmaların, faili meçhullerin ve saklanan gerçeklerin izini
sürmeye zorlar.
Timur Soykan, Zavallı’da polisiye gerilimi politik bir arka planla
birleştirirken Türkiye’nin yakın tarihindeki karanlık dosyalara,
derin devlete ve adaletin kırılganlığına bakıyor. Kaybolan bir
genç kızın izi, faili meçhul cinayetler, derin operasyonlar ve
vicdanıyla baş başa kalmış insanların hikâyeleri birbirine
dolanırken okur da şu soruyla yüzleşiyor: Gerçeği kim
önemsiyor?
Gazeteciliğiyle olduğu kadar edebiyatıyla da adaletin izini
süren Timur Soykan, Zavallı’da kokuşmuş bir düzenin içinden
gerçeğin gücüyle çıkıyor!"
Timur Soykan'dan temposu hiç düşmeyen, soluk soluğa bir politik polisiye…
"Zavallı" şimdi tüm kitapçılarda!