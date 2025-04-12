Timur Soykan: İmamoğlu’nun sözlerinden sonra Vatan emniyette boya-badana başlamış

Gazeteci Timur Soykan, "Ekrem İmamoğlu’nun sözlerinden sonra Vatan emniyette boya-badana başlamış" dedi.

Gazeteciler, BirGün yazarı Timur Soykan ile Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, kara para aklama soruşturmasından tutuklu bulunan Flash TV ve Bank Pozitif'in sahibi Erkan Kork'un şikayeti üzerine, "tehdit" ve "şantaj" iddialarıyla 10 Nisan sabahı erken saatlerinde evlerine düzenlenen polis baskınlarıyla gözaltına alındı.

Gece yarısınına kadar süren gözaltı sürecinde, savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen ancak hakimlikçe adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılan gazeteciler Soykan ve Ağırel, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yaşadıkları süreci anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı sürecini anımsatan Timur Soykan, "Ustalar çalışıyordu. İmamoğlu’nun sözlerinden sonra Vatan emniyette boya-badana başlamış" dedi.

Soykan, "İmamoğlu gözaltına alındığında Vatan emniyet için nezarethanesinin çok kötü olduğunu söylemişti. Hemen yaptırmaya başlamışlar. Her tarafta boya-badana vardı. Temizliyorlardı. Ustalar içeride çalışıyorlardı" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı İmamoğlu, gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinin fiziki koşullarını eleştirmişti.

CHP'li Gökan Günaydın'ın aktardığına göre İmamoğlu, emniyette, "Buranın fiziki koşulları ne kadar kötü, burayı 1 hafta İBB’ye verin de çağdaş, güzel bir Emniyet Müdürlüğü haline getirelim" teklifinde bulunmuştu.