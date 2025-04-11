Timur Soykan'ın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından Özel'den BirGün'e geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BirGün yazarı Timur Soykan ile Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in adli kontrolle serbest bırakılmalarının ardından BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Gökdemir ise gazetecilik mücadelesinden geri adım atılmayacağının altını çizerek, "Meslektaşlarımız, halkın haber alma hakkı için gerçekleri yazmaya, konuşmaya devam edecek" dedi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteciler, BirGün yazarı Timur Soykan ile Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, kara para aklama soruşturmasından tutuklu bulunan Flash TV ve Bank Pozitif'in sahibi Erkan Kork'un şikayeti üzerine, "tehdit" ve "şantaj" iddialarıyla sabahın erken saatlerinde evlerine düzenlenen polis baskınlarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve tutuklanmaları istemiyle mahkemeye çıkarılan iki gazeteci, gece saatlerinde adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu kapsamda Soykan ve Ağırel, haftada üç gün imza verecek ve yurt dışına çıkamayacak.

Öte yandan Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) "Yılın Başarılı Gazetecileri-2024" ödülünü bu sene Timur Soykan alacaktı. Ancak Soykan, ödül töreni saatlerinde gözaltında olduğu için ödülü BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in elinden almıştı.

Özel törende yaptığı konuşmada, "Bu ülkede bütün gazetecilerin yeniden özgürce mesleklerini yapabilecekleri günleri inşa edip, bütün arkadaşların özgürce bizi bile eleştirebilecekleri günler gelene kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz" demişti.