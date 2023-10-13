Timur Soykan'ın ‘adliyedeki rüşvet çarkı’ haberine erişim engeli getirilmesine hukukçulardan tepki

BirGün yazarı Timur Soykan’ın gündem olan “Başsavcının rüşvet çığlığı: Çürüyoruz” başlıklı bugünkü yazısına erişim engeli getirilmesine hukukçular tepki gösterdi. Bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, "Bu kararı ancak sansür girişimi olarak değerlendirebilirim" derken Eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ, "Bu habere erişim engeli getirilmesi yargının hesap verebilirlik ilkesinin çok açık bir ihlalidir” dedi.

BirGün yazarı Timur Soykan’ın yargı içindeki çürümeyi gözler önüne serdiği yazısına yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden erişim engeli getirildi. Verilen erişim engeli kararı ile yetinmeyen Bekir Altun’un başvurusu üzerine mahkeme, ilk kararının hemen ardından ek bir karar daha yazarak haberlerin ‘içerikten çıkarılması’na karar verdi.

Hukukçular, Timur Soykan’ın gündem olan “Başsavcının rüşvet çığlığı: Çürüyoruz” başlıklı bugünkü yazısına erişim engeli getirilerek ardından yazı ve haberler hakkında ‘içerikten çıkarma’ kararı verilmesime tepki gösterdi.

KARARIN HUKUKİ NİTELİĞİ YOK

İçerikten çıkarma kararını değerlendiren bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “Gazete manşetinde yayımlanmış bir haberin elektronik bir sürümüne bir yaptırım uygulanması söz konusu. Kaldı ki 2 tane karar arka arkaya geldi; önce erişimi engelleme kararı arkasından bu haberi paylaşan diğer haber sitelerinin haberi ve sosyal medya paylaşımlarının da kaldırmasına karar verilmiş. Bunların arasında Timur Soykan’ın tweetleri de var” dedi.

“Bu sansür girişimi bu haberin ve yazılanların daha fazla okunmasını sağlayacaktır” diye konuşan Akdeniz şunları söyledi: “Kaldı ki kararda bir gerekçe de yok. 80 tane haber ve içeriğe İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yaptırım uygulanırken tek bir cümlede ‘kişilik haklarını ihlal etmek kastıyla hareket edildiği’ kanaatine varılmış. Timur Soykan’ın haberinde birçok kişinin ismi geçiyor ve ciddi araştırılması gereken iddialar içeriyor. Fakat talep edenin hangi kişilik haklarının ne şekilde ihlal edildiği kararda yazmıyor. Dolayısıyla bunu ancak sansür girişimi olarak değerlendirebilirim. Anayasa Mahkemesi Keskin Kalem ve Diğerleri Pilot Kararı’nda 5651 Sayılı Yasanın 9. Maddesi’nin Anayasa’ya aykırı olduğunu ve Meclis tarafından değiştirilmesi gerektiğine hükmetmişti. Bu bakımdan kararların herhangi bir hukuki niteliği olduğunu söylemek mümkün değil.”

HABER DOĞRULANDI

Eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ ise “Alınan kararla birlikte haberin içindeki haber gerçek oldu, böylece haber doğrulandı. Kaldı ki yargının hesap verebilirliği daha şeffaf hale gelmesi beklenirken yargının içinde sorunlar olduğunu özellikle de bir başsavcı tarafından dile getirilmesi de manidardır” ifadelerini kullandı. Karadağ, “22 senelik AKP iktidarının sonunda bütün başsavcılar neredeyse iktidarın onayıyla atanır. Buna rağmen başsavcının bile böyle bir şeyden şikâyet etmesinin ardından bu habere erişim engeli getirilmesi yargının hesap verebilirlik ilkesinin çok açık bir ihlalidir” dedi.

Karadağ son olarak şunları söyledi: “Artık bağımsızlık ve tarafsızlıktan öte hukukçular için söylediğimiz ‘hukukçular şövalye ruhlu olurlar’ sözündeki ruhun yitirildiğini görüyoruz. Yargı artık insanların saygı duyduğu düzenden uzaklaşmış durumda. Yaşadığımız neo-liberal düzen yargıya da egemen olmuş durumda. Başsavcı ‘Piyasacı yargıya engel olalım’ derken, bu habere piyasacı bir şekilde erişim engeli getirildi.”