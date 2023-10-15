Timur Soykan'ın sansürlenen ‘adliyedeki rüşvet çarkı’ haberi Meclis gündeminde

BirGün yazarı Timur Soykan’ın gündem olan “Başsavcının rüşvet çığlığı: Çürüyoruz” başlıklı yazısı Meclis gündemine taşındı. CHP'li Utku Çakırözer, "Gerçekleri anlatan haberlere getirilen usulsüz erişim engelleri bir sansürdür, yargı eliyle milyonların haber alma hakkının engellenmesidir" dedi. Çakırözer, erişim engelleri için Meclis araştırması talep etti.

CEskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, BirGün Gazetesi yazarı Timur Soykan’ın “Başsavcının rüşvet çığlığı: Çürüyoruz” yazısı hakkında getirilen erişim engelli ve içerikten çıkarma kararını Meclis gündemine taşıyarak, Türkiye’de haberlere getirilen usulsüz erişim engelleri için Meclis araştırması istedi.

Her ay düzenli olarak kamuoyu ile paylaştığı ve basın özgürlüğü alanında yaşanan ihalleri duyurduğu raporlarda da sık sık erişim engellerine dikkat çeken Çakırözer, “Her ay hazırladığımız raporlarda ortaya çıkan bir gerçek var. Ençok erişim engeli kararı çıkartılan haberlerin başında iktidar yöneticilerinin, milletvekillerinin, kamu görevlerinin yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, istismar iddialarını gündeme getiren haberler geliyor. Erişim engellemelerini duyuran haber ve raporlara dahi erişim engelleniyor" dedi.

"İşte BirGün Gazetesi’nde Timur Soykan’ın yazısı sonrası haberlerin para karşılığı erişime engellendiği ortaya çıktı" diyen Çakırözer, şunları söyledi: "Bir hakim para karşılığında aldığı 11 kararla bin 896 habere erişimi engelletmiş. Bu hukuksuz, usulsüz erişim engelleri kararları ilk değil, önlem alınmazsa son da olmayacak! Gerçekleri anlatan haberlere getirilen usulsüz erişim engelleri bir sansürdür, yargı eliyle milyonların haber alma hakkının engellenmesidir. Bunun önüne geçilmesi için Meclis’te bir komisyon kurulmalı, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkını kısıtlayan bu büyük sansürün, erişim engellerinin önüne geçilmelidir."

MECLİS ARAŞTIRMASI TALEBİ

Çakırözer’in verdiği önergede Meclis araştırması da talep ederek, şunları kaydetti:

“Gerçekleri anlatan haber ve içeriklere getirilen erişim engelleri basın özgürlüğünü kısıtlayan, halkın haber alma hakkını engelleyen en önemli ihlallerder biridir. Türkiye’de özellikle son yıllarda iktidar yöneticileri, yakınları ve ilişkili olduğu kişilere yönelik yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, istismar iddialarını konu edinen haberlere getirilen erişim engellemeleri dikkat çekmektedir. İfade Özgürlüğü Derneği’nin 2022 raporuna göre, yayınlanmasında kamu yararı bulunan toplam 6 bin 528 haber erişime engellenirken, 5 bin 388 haber yayından çıkartılarak sansürlenmiştir.

Son iki ayda en az 501 haber veya içeriğe erişim engeli getirilerken, BirGün Gazetesi’nde Timur Soykan’ın yazısında da İstanbul Anadolu Adalet Sarayında para karşılığında haberlere erişim engeli getirildiği belirtilmiştir. Gerçekleri ortaya çıkaran haberlere getirilen erişim engelleri ile yargıdaki usulsüz erişim engeli kararlarının araştırılması, erişim engellerinin gerekçelerinin ortaya çıkarılarak basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının engellenmesinin önüne geçilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz.”

NE OLMUŞTU?

BirGün yazarı Timur Soykan’ın yargı içindeki çürümeyi gözler önüne serdiği yazısına yayınlandığı gün "erişim engeli" ve "içerikten çıkarma" kararı getirilmişti.

Soykan yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na göndererek adliyedeki rüşvet çarkını anlattığı yazısını gündeme getirmişti.

Uyuşturucu kaçakçılarının, yasadışı bahisçilerin, milyonlarca lira gasp edenlerin nasıl tahliye edildiğinin, erişim engeli kararlarının para karşılığı verildiğinin ifade edildiği söz konusu yazıda Uçar, “Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmeliyiz” demişti.