Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Timur Soykan kimdir? Gazeteci Timur Soykan'ın kariyeri ve hayatı

Yazarımız Timur Soykan'ın gözaltına alınması sonrası Timur Soykan'ın kariyeri ve hayatı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Timur Soykan kimdir sorusunu gündeme getiriyor. Timur Soykan ve Murat Ağırel stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, “tehdit” ve “şantaj” iddialarıyla 10 Nisan 2025 sabahı gözaltına alındı. Peki, Timur Soykan kimdir? İşte Gazeteci Timur Soykan'ın kariyeri ve hayatı!

BirBilgi
  • 10.04.2025 10:01
  • Giriş: 10.04.2025 10:01
  • Güncelleme: 10.04.2025 10:29
Timur Soykan kimdir? Gazeteci Timur Soykan'ın kariyeri ve hayatı

TİMUR SOYKAN KİMDİR?

Timur Soykan, 1975 yılında Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde doğdu. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde başladığı eğitimini 1998 yılında tamamladı.

Meslek hayatına Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde başladı, ardından uzun yıllar Radikal Gazetesi’nde görev aldı. Radikal Gazetesi'nde dokuz yıl muhabir, üç yıl editör olarak çalıştı. Radikal’den ayrıldıktan sonra kendi yayınevi olan Postacı Yayınevi’ni kurdu. Bu yayınevinde edebiyat, siyaset ve araştırma alanlarında kitaplar yayımladı. Ahmet Şık’ın “Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda” ve “000 Kitap: Dokunan Yanar” eserleri de bu yayınevinden çıktı. Ayrıca, “İmamın Ordusu” kitabının ilk taslağının basımı sürecinde de yayıncılık katkısında bulundu.

TİMUR SOYKAN'IN KARİYERİ VE HAYATI

Posta Gazetesi’nde haber müdürü olarak görev yaptı. 2020 yılında sendikal faaliyetleri ve “Sendikalı Ol” afişleri nedeniyle işten çıkarıldı. Libya’da yaşamını yitiren MİT mensubuna ilişkin haberlere dair sosyal medya paylaşımı da işten çıkarılma gerekçeleri arasında yer aldı.

Soykan, araştırmacı gazetecilik kimliğiyle organize suç, istihbarat yapıları, adalet sistemi, cemaat yapılanmaları, çocuk istismarı ve yargıdaki rüşvet ilişkileri gibi konulara odaklanan haber ve kitaplar kaleme aldı. Bu çalışmaları nedeniyle çeşitli gazetecilik ödüllerine layık görülmüştür.

Timur Soykan gazetemiz köşe yazarıdır ve düzenli olarak Halk TV programlarında yorumcu olarak yer almaktadır. Halk TV'nin Rasim Ozan Kütahyalı'yı ağırlaması üzerine Gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan'dan oluşan Kayda Geçsin ekibi ile Barış Terkoğlu kanaldan istifa etti.

TİMUR SOYKAN'IN KİTAPLARI

Kitap AdıYayıneviYıl
Sapan – Hrant Dink CinayetiGüncel Yayıncılık2008
Tanrı Misafirleri OteliKırmızı Kedi2009
ZavallıPostacı Yayınevi2013
ListeKırmızı Kedi2016
Baronlar SavaşıKırmızı Kedi2021
Badeci Şeyhin Sır OdasıKırmızı Kedi2021
İblis’i ÖldürKırmızı Kedi2023
Baron İstilasıKırmızı Kedi2024

TİMUR SOYKAN'IN KİTAPLARI NE HAKKINDA?

  • Sapan – Hrant Dink Cinayeti (2008): Demet Bilge Ergün ile birlikte yazılan bu kitap, Hrant Dink suikastinin arka planını incelemektedir.
  • Tanrı Misafirleri Oteli (2009): Sosyal temalar içeren bir kurmaca eserdir.
  • Zavallı – Gerçek Kimin Umurunda? (2013): Sistem içinde ezilen bireylerin yaşamına dair kurgusal bir anlatı.
  • Liste (2016): Gerçek olaylardan yola çıkarak yazılmış polisiye-araştırma türünde bir romandır.
  • Baronlar Savaşı (2021): Uyuşturucu baronlarının Türkiye'deki bağlantılarına dair araştırma dosyası.
  • Badeci Şeyhin Sır Odası (2021): Tarikat yapılanmalarında yaşanan istismar vakalarını belgelemektedir.
  • İblis’i Öldür (2023): Gerçek suç hikâyeleri üzerinden ilerleyen polisiye içerikli bir çalışmadır.

GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ

YılÖdülKurum
2021Şeffaflık ÖdülüUluslararası Şeffaflık Derneği
2022Basın Özgürlüğü ÖdülüBasın Konseyi
2022Erbil Tuşalp ÖdülüTAKSAV
2022Haber ÖdülüÇGD
2023Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü
2023Çağdaş Yaşam Onur ÖdülüÇYDD
2023Emin Özdemir ÖdülüDil Derneği
2023Basın Dayanışma ÖdülüÇGD Bursa Şubesi
2024Basın Özgürlüğü ÖdülüTGC
2024Sedat Simavi Gazetecilik ÖdülüTGC

TİMUR SOYKAN'IN SEÇİLİ HABER DOSYALARI

  • "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu" – Çocuk istismarı dosyası
  • "Utancın Fotoğrafları" – Görsel belgelerle mağduriyet dosyası
  • "Adaletin Çarkı Rüşvetle Döndü" – Yargıdaki rüşvet ilişkileri
  • Uyuşturucu Baronları – "Baronlar Savaşı" ve "Baron İstilası" haber dizileri
‘Adliyede rüşvet çarkı’ haberinin sansürlenmesine itiraz ‘tek cümle’ ile reddedildi!
Timur
Timur Soykan
Devlet-siyaset-mafya üçgeninde Zindaşti skandalı: Türkiye bugün 90’lardan daha kirli
BirGün'e Abone Ol