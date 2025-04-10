Timur Soykan kimdir? Gazeteci Timur Soykan'ın kariyeri ve hayatı

TİMUR SOYKAN KİMDİR?

Timur Soykan, 1975 yılında Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde doğdu. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde başladığı eğitimini 1998 yılında tamamladı.

Meslek hayatına Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde başladı, ardından uzun yıllar Radikal Gazetesi’nde görev aldı. Radikal Gazetesi'nde dokuz yıl muhabir, üç yıl editör olarak çalıştı. Radikal’den ayrıldıktan sonra kendi yayınevi olan Postacı Yayınevi’ni kurdu. Bu yayınevinde edebiyat, siyaset ve araştırma alanlarında kitaplar yayımladı. Ahmet Şık’ın “Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda” ve “000 Kitap: Dokunan Yanar” eserleri de bu yayınevinden çıktı. Ayrıca, “İmamın Ordusu” kitabının ilk taslağının basımı sürecinde de yayıncılık katkısında bulundu.

TİMUR SOYKAN'IN KARİYERİ VE HAYATI

Posta Gazetesi’nde haber müdürü olarak görev yaptı. 2020 yılında sendikal faaliyetleri ve “Sendikalı Ol” afişleri nedeniyle işten çıkarıldı. Libya’da yaşamını yitiren MİT mensubuna ilişkin haberlere dair sosyal medya paylaşımı da işten çıkarılma gerekçeleri arasında yer aldı.

Soykan, araştırmacı gazetecilik kimliğiyle organize suç, istihbarat yapıları, adalet sistemi, cemaat yapılanmaları, çocuk istismarı ve yargıdaki rüşvet ilişkileri gibi konulara odaklanan haber ve kitaplar kaleme aldı. Bu çalışmaları nedeniyle çeşitli gazetecilik ödüllerine layık görülmüştür.