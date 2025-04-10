Timur Soykan kimdir? Gazeteci Timur Soykan'ın kariyeri ve hayatı
Yazarımız Timur Soykan'ın gözaltına alınması sonrası Timur Soykan'ın kariyeri ve hayatı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Timur Soykan kimdir sorusunu gündeme getiriyor. Timur Soykan ve Murat Ağırel stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, “tehdit” ve “şantaj” iddialarıyla 10 Nisan 2025 sabahı gözaltına alındı. Peki, Timur Soykan kimdir? İşte Gazeteci Timur Soykan'ın kariyeri ve hayatı!
TİMUR SOYKAN KİMDİR?
Timur Soykan, 1975 yılında Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde doğdu. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde başladığı eğitimini 1998 yılında tamamladı.
Meslek hayatına Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde başladı, ardından uzun yıllar Radikal Gazetesi’nde görev aldı. Radikal Gazetesi'nde dokuz yıl muhabir, üç yıl editör olarak çalıştı. Radikal’den ayrıldıktan sonra kendi yayınevi olan Postacı Yayınevi’ni kurdu. Bu yayınevinde edebiyat, siyaset ve araştırma alanlarında kitaplar yayımladı. Ahmet Şık’ın “Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda” ve “000 Kitap: Dokunan Yanar” eserleri de bu yayınevinden çıktı. Ayrıca, “İmamın Ordusu” kitabının ilk taslağının basımı sürecinde de yayıncılık katkısında bulundu.
TİMUR SOYKAN'IN KARİYERİ VE HAYATI
Posta Gazetesi’nde haber müdürü olarak görev yaptı. 2020 yılında sendikal faaliyetleri ve “Sendikalı Ol” afişleri nedeniyle işten çıkarıldı. Libya’da yaşamını yitiren MİT mensubuna ilişkin haberlere dair sosyal medya paylaşımı da işten çıkarılma gerekçeleri arasında yer aldı.
Soykan, araştırmacı gazetecilik kimliğiyle organize suç, istihbarat yapıları, adalet sistemi, cemaat yapılanmaları, çocuk istismarı ve yargıdaki rüşvet ilişkileri gibi konulara odaklanan haber ve kitaplar kaleme aldı. Bu çalışmaları nedeniyle çeşitli gazetecilik ödüllerine layık görülmüştür.
Timur Soykan gazetemiz köşe yazarıdır ve düzenli olarak Halk TV programlarında yorumcu olarak yer almaktadır. Halk TV'nin Rasim Ozan Kütahyalı'yı ağırlaması üzerine Gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan'dan oluşan Kayda Geçsin ekibi ile Barış Terkoğlu kanaldan istifa etti.
TİMUR SOYKAN'IN KİTAPLARI
Kitap Adı Yayınevi Yıl Sapan – Hrant Dink Cinayeti Güncel Yayıncılık 2008 Tanrı Misafirleri Oteli Kırmızı Kedi 2009 Zavallı Postacı Yayınevi 2013 Liste Kırmızı Kedi 2016 Baronlar Savaşı Kırmızı Kedi 2021 Badeci Şeyhin Sır Odası Kırmızı Kedi 2021 İblis’i Öldür Kırmızı Kedi 2023 Baron İstilası Kırmızı Kedi 2024
TİMUR SOYKAN'IN KİTAPLARI NE HAKKINDA?
GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ
Yıl Ödül Kurum 2021 Şeffaflık Ödülü Uluslararası Şeffaflık Derneği 2022 Basın Özgürlüğü Ödülü Basın Konseyi 2022 Erbil Tuşalp Ödülü TAKSAV 2022 Haber Ödülü ÇGD 2023 Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü 2023 Çağdaş Yaşam Onur Ödülü ÇYDD 2023 Emin Özdemir Ödülü Dil Derneği 2023 Basın Dayanışma Ödülü ÇGD Bursa Şubesi 2024 Basın Özgürlüğü Ödülü TGC 2024 Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü TGC
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