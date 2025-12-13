Timur Soykan: Merdan Yanardağ'a casusluk iftirasını atanlar 6. Filo'nun önünde secde edenlerdir

Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'la birlikte "casusluk" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı TELE 1 Televizyonuna kayyum atanan Merdan Yanardağ’ın meslektaşları, dostları dayanışma için Kadıköy'de buluştu. Buluşmada konuşan gazeteci Timur Soykan, "Hedef belliydi; susturmak, konuşturmamak, orayı o mecrayı yok etmek. Bu utanç Türkiye tarihinde yer alacak. Bu ülkede hep tam bağımsızlığı savunmuş, emperyalizme karşı en büyük mücadeleyi vermiş, kalemini bunun için kullanmış, bu mücadelede en ön saflarda olmuş, sosyalist bir insanı casuslukla suçluyorlar. Merdan abiye casus demek bunların haddine değildir: Onlar, bu iftirayı atanlar 6. Filo'nun önünde secde edenlerdir. Bu iftirayı atanlar ABD askerleri Türk askerinin başına çuval geçirirken sessiz kalanlardır" dedi.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 26 Ekim'de CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan'la birlikte "casusluk" soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. TELE 1 Televizyonuna da Yanardağ'ın gözaltına alındığı gün kayyum atanmıştı. Meslektaşları yollarına TELE 2 youtube kanalı üzerinden yola devam ederken, meslektaşları, dostları bugün Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde dayanışma için buluştu. Buluşmada Yanardağ'ın kitapları eşi yazar Sevim Kahraman Yanardağ ile gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Şule Aydın ve Timur Soykan tarafından okurları için imzalandı. Etkinlikte konuşan Timur Soykan, "Bu ülkede hep tam bağımsızlığı savunmuş, emperyalizme karşı en büyük mücadeleyi vermiş, kalemini bunun için kullanmış, bu mücadelede en ön saflarda olmuş, sosyalist bir insanı casuslukla suçluyorlar. Merdan abiye casus demek bunların haddine değildir: Onlar, bu iftirayı atanlar 6. Filo'nun önünde secde edenlerdir. Bu iftirayı atanlar ABD askerleri Türk askerinin başına çuval geçirirken sessiz kalanlardır" dedi. Buluşmaya katılan gazetecilerden bazılarının görüşleri özetle şöyle:

"TELE 1 İKTİDARIN EN KORKTUĞU KANALDI"

Şule Aydın: TELE 1 ve Merdan Yanardağ; ikisi birbirinden ayırt edilemez. İktidarın en korktuğu kanaldı. Çünkü mış gibi yapmayan, muhalifmiş gibi de yapmayan bir kanaldı. Bir ekranda, bir isimdi Merdan Yanardağ.

Sevim Kahraman Yanardağ: Ben hepinize bu dayanışma için hem kendi adıma hem de Merdan adına çok teşekkür ediyorum. Onun da çok selamları var dayanışma içinde olan herkese çok teşekkür ederim.

Timur Soykan:Bu güzel günde sizinle bir arada olmak hepimizi mutlu ediyor, hepimize enerji veriyor. Tabi en önemlisi dayanışma, bu dayanışma hepimize umut veriyor ve böyle kalabalık görününce keşke Merdan abi de görseydi diyorum. Arkadaşlar biz gazetecinin hep bir hayali vardır patronsuz, ama sahipsiz olmayan özgür medya da çalışmak özgür medya var edebilmek. 25 yıllık gazeteciyim hep hayalimizdi. Bunu başarabilen çok az insan gördüm ve bunların içinde Merdan Yanardağ'dır, TELE1'dir. Çünkü bağımsızdır.

"HEDEF ORDA BELLİYDİ; SUSTURMAK, KONUŞTURMAMAK, ORAYI O MECRAYI YOK ETMEK"

Merdan abi daha gözaltındayken mahkeme kararı vermemişken, kayyum kapısını çaldı TELE1'in. Hedef orda belliydi; susturmak, konuşturmamak, orayı o mecrayı yok etmek. Bu utanç Türkiye tarihinde yer alacak. Bu ülkede hep tam bağımsızlığı savunmuş, emperyalizme karşı en büyük mücadeleyi vermiş, kalemini bunun için kullanmış, bu mücadelede en ön saflarda olmuş, sosyalist bir insanı casuslukla suçluyorlar. Merdan abiye casus demek bunların haddine değildir: Onlar, bu iftirayı atanlar 6. Filo'nun önünde secde edenlerdir. Bu iftirayı atanlar ABD askerleri Türk askerinin başına çuval geçirirken sessiz kalanlardır"

"MERDAN YANARDAĞ'I BU KADAR KOLAY BİR ŞEKİLDE CEZAEVİNE ATMA CÜRETİNİ KENDİLERİNE GÖRMEMELERİ GEREKİYORDU"

Barış Pehlivan: Burası Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Ve Nazım'ın en önemli dizeleri ile söylemeye dilim varmıyor ama kabahatin çoğu sende canım kardeşim. Biraz da canımızın sıkmak gerektiğini düşünüyorum. Biz bir bataklıktayız memleket olarak. Bataklıkta olduğumuzun farkındaysak burdan nasıl çıkabilirize kafa yormamız gerekiyor. Tek başınıza debelenirseniz batarsınız. Demem o ki TELE 1 bu kadar kolay kayyum atamamaları gerekiyordu. Merdan Yanardağ'ı bu kadar kolay bir şekilde cezaevine atma cüretini kendilerine görmemeleri gerekiyordu. Merdan abinin çıkmasını istiyorsanız, burdaki insanların daha fazla bedel ödemesini istemiyorsanız, eğer sizlerin de daha hukuki, daha çağdaş, daha mutlu bir ülkede yaşamak istiyorsanız örgütlenmekten başka çareniz yok.

Barış Terkoğlu: İki tür hakedilmiş var. Bir günah işlerseniz, bir suç işlerseniz ayıp etmişseniz bu yaşadığını hak etti derler. Ama ikinci bir anlamı daha var eğer mücadele ederseniz, eğer örgütlenirseniz, eğer hakkınızı alırsanız işte sen bunu hak ettin derler. İnsanlar cezaevlerine iki nedenle girerler; gerçekten suç işlemişlerdir, birinin hakkını gasp etmişlerdir, birini öldürmüşlerdir, sen cezaevine girmeyi hak ettin derler. Ama 27 sene önce tanıdığım Merdan Yanardağ bir devrimciydi. Önce öyle tanıdım, bir sosyalistti, bugün hala öyle biliyorum, o cezaevini hak etti ama ikinci anlamıyla hak etti.