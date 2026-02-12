Timur Soykan, yeni programlarıyla çok yakında BirGün TV’de!

Timur Soykan, yeni programlarıyla çok yakında BirGün TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni yayın döneminde başlayacak programlarda, kamuoyunda tartışma yaratan başlıklar mercek altına alınacak; uzman konuklar, saha bilgileri ve belgeler eşliğinde gündemin arka planı irdelenecek. Amaç, yalnızca gelişmeleri aktarmak değil; perde arkasını görünür kılmak ve yanıtlanmayan soruların peşine düşmek.

Programlarda, “Zor sorular” sorulacak, kamuoyuna anlatılmayan ya da eksik bırakılan başlıklar tüm boyutlarıyla ele alınacak.

BirGün TV, yeni dönemde dijital yayıncılık alanındaki içerik çeşitliliğini artırmayı hedeflerken, Timur Soykan’ın katılımıyla araştırmacı gazetecilik çizgisini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yayın tarihi ve program detayları önümüzdeki günlerde BirGün TV’nin sosyal medya hesapları ve dijital platformları üzerinden duyurulacak.