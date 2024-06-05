Timur Soykan’ın Ayhan Bora Kaplan hakkındaki ‘mafyaya kredi’ haberine jet sansür!

BirGün yazarı Timur Soykan’ın gündem olan “Halkbank’tan mafyaya 550 milyon TL kredi” başlıklı yazısı, Halkbank’ın yaptığı başvuru üzerine yargı kararı ile sansürlendi.

BirGün’ün bugün manşetten verdiği Timur Soykan imzalı Ayhan Bora Kaplan haberine jet hızıyla içerikten çıkarma kararı geldi.

Soykan’ın bugünkü “Halkbank’tan mafyaya 550 milyon TL kredi” başlıklı yazısı hakkında Halkbank’ın yaptığı erişim engeli ve içerikten çıkarma başvurusu, İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından kabul edildi.

Hâkimlik, MASAK raporuna dayanan haber hakkında verdiği erişim engeli ve içerikten çıkarma kararının gerekçesinde yalnızca “kişilik haklarının ihlal edildiğini” savunmakla yetindi. Ancak bahsedilen ihlale ilişkin herhangi bir detay verilmedi.

OLAY MEKTUPTA ADI GEÇEN HÂKİM

Söz konusu kararı alan İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hâkimi Süleyman Petek’in adı, adliyenin Başsavcısı İsmail Uçar’ın HSK’ye yazdığı şikâyet mektubunda da yer alıyordu. İlk olarak yine Timur Soykan tarafından gündeme getirilen şikâyet mektubunda Petek hakkında özetle şu ifadeler kullanılıyordu:

“9. Sulh Ceza Hâkimi Süleyman PETEK’ten iletişimin engellenmesine yönelik kararlarda istenilen kararı vermesi için baskı yapıldığı, baskıya rağmen karar verilmeyince imalı şekilde tazir edici sözlere maruz kaldığı, sohbetler esnasında bile ‘Muzaffer’in başına gelenleri biliyorsunuz, bizi dinlemedi gitti, daha O’nun başına çok iş gelir, bu kafayla giderse’ dediği,

Yine Sulh Ceza Hâkimi Ecem PAMUKLAR’ın vereceği bir karar öncesinde Süleyman PETEK’ten görüşünü sorması üzerine Süleyman PETEK’in talep edilen şeyin yasaya uygun olmayacağını söylemesi üzerine Ecem PAMUKLAR’ın talebin reddine karar verdiği, bunun üzerine komisyon başkanının Süleyman PETEK’i arayarak ‘sen kendi işine bak, başkalarının işine karışma’ diye tazir ettiği…”