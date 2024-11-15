Timur Soykan’ın erişime kapatılan haberi, yılın haberi seçildi: Okumak yasak!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kurucu Başkanı adına düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri’ne bu yıl değer görülen gazeteci, edebiyat, spor ve bilim insanları belli oldu.

BirGün yazarı Timur Soykan, gazetemizde ve internet sitemizde 13 Ekim 2023 tarihinde yayımlanan “Adaletin çarkı rüşvetle döndü” başlıklı haberi dolayısıyla Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’ne değer görüldü.

Ancak bu haber kamuoyu tarafından okunamıyor. Bunun sebebi ise haber hakkında henüz yayınlandığı gün içerikten çıkarma (silme-kaldırma) kararı verilmesi.

BirGün’ün manşete taşıdığı haber bu haber, 7 yıl İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı yapan ve 1 Eylül’de İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’na atanan Bekir Altun’un şikâyetiyle erişime engellendi. Bu nedenle okurlarımız, habere tıkladığında ‘404 hatası’ ile karşılaşıyor ve internet sunucuları tarafından birgun.net’in ana sayfaya yönlendiriliyor.

Soykan, yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na göndererek adliyedeki rüşvet çarkını anlattığı mektubunu gündeme getirmişti.

Uyuşturucu kaçakçılarının, yasadışı bahisçilerin, milyonlarca lira gasp edenlerin nasıl tahliye edildiğinin, erişim engeli kararlarının para karşılığı verildiğinin ifade edildiği söz konusu yazıda Uçar, “Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmeliyiz” ifadelerini kullanıyordu.

SOYKAN: FURKAN KARABAY'A İTHAF EDİYORUM

Timur Soykan, Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü'nü geçtiğimiz günlerde tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'a ithaf etti.

Soykan, "Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü'ne layık görüldük. Çok teşekkür ederim. Ödül verilen 'Adaletin Çarkı Rüşvetle Döndü' haberimiz belgeli ve doğru olmasına rağmen sansürlendi. Bu ödülü yargı bataklığını anlattığı için hapsedilen Furkan Karabay'a ithaf ediyorum" dedi.

Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü'ne layık görüldük. Çok teşekkür ederim. Ödül verilen 'Adaletin Çarkı Rüşvetle Döndü' haberimiz belgeli ve doğru olmasına rağmen sansürlendi. Bu ödülü yargı bataklığını anlattığı için hapsedilen Furkan Karabay'a @FurkannKarabay ithaf ediyorum. https://t.co/WbSHS6mxLV — Timur Soykan (@timursoykan) November 15, 2024

TGC 48. SEDAT SİMAVİ ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR

GAZETECİLİK ÖDÜLÜ:

Timur Soykan

BirGün Gazetesi’nde 13 Ekim 2023 tarihinde yayımlanan “Adaletin çarkı rüşvetle döndü” başlıklı haberi nedeniyle ödüle değer görüldü.

GAZETECİLİK ÖVGÜ:

Asuman Aranca

T24 İnternet haber sitesinde 27 Nisan ve 9 Mayıs 2024 tarihlerinde yayımlanan “Sinan Ateş cinayetini suikast çetesine rapor eden fotoğraf ortaya çıktı: Tetikçiyi taşıyan kuryeden 'görev tamam' pozu!” başlıklı haberi nedeniyle övgüye değer bulundu.

RADYO ÖDÜLÜ:

Vahide Feray Uz – Abdullah Koltuk

TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda 6 Şubat 2024 tarihlerinde yayınlanan “Yarını Olmayan Gece: 6 Şubat” adlı radyo programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

RADYO ÖVGÜ:

Dr. Cem Kurtçu

TRT Radyo 1’de 25 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan “Sayfalardan Perdeye” adlı radyo programı nedeniyle övgüye değer bulundu.

TELEVİZYON ÖDÜLÜ

HABER ÖDÜLÜ:

Ayşegül Altın

HALK TV’de 21-22-23 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan “İkram Edilmiş Bir Devlet Malı” adlı haber dosyası nedeniyle ödüle değer görüldü.

HABER ÖVGÜ:

Yeşim Karacaoğlu – Gökhan Arıkan

NOW TV’de 22 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan “Gecenin Karanlığında Ucuz Et Kuyruğu” adlı ortak haber programı nedeniyle övgüye değer bulundu.

BELGESEL ÖDÜLÜ:

Emrullah Erdinç

140 Journos YouTube kanalında 21 Mart 2024 tarihinde yayınlanan “Olası Kast” belgesel programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

BELGESEL ÖVGÜ:

Kerem Şenel

SÖZCÜ TV’de 25 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan “Türkiye’nin Yıldızları: Uğur Mumcu” adlı belgesel programı nedeniyle övgüye değer bulundu.

KARİKATÜR ÖDÜLÜ:

Erdoğan Karayel

Uluslararası e-Mizah Dergisi Don Quichotte’ta 24 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanan

“İstanbul’un Fethi / Dün ve Bugün” başlıklı karikatürü nedeniyle ödüle değer görüldü.

EDEBİYAT ÖDÜLÜ:

Şebnem İşigüzel

“Memoria” adlı romanıyla ödüle değer görüldü.

EDEBİYAT ÖVGÜ:

Fügen Ünal Şen

“Tut Elimden İstanbul: İşgalin Romanı 1918-1923” adlı eseriyle övgüye değer bulundu.

SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ:

Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan

“Haksız Tahrik: Bir Erkeklik Hakkı” adlı eseri nedeniyle ödüle değer görüldü.

SOSYAL BİLİMLER ÖVGÜ:

Prof. Dr. Öner Günçavdı

“Nasıl Büyüdük? 2001 Sonrası Büyümenin Analitik Bir İncelemesi” adlı eseri nedeniyle övgüye değer bulundu.

FEN BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:

Prof. Dr. Sinem Onaran

"Legendre Hopf Linkleri" başlıklı çalışması nedeniyle ödüle değer görüldü.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:

Prof. Dr. Ceyda Açılan Ayhan

“Prostat Kanserinde Taksan Direncini Aşmak İçin Epigenetik Hedeflerin Kullanılması”

başlıklı çalışması nedeniyle ödüle değer görüldü.

SPOR ÖDÜLÜ:

Golbol Kadın Milli Takımı

“Paris Paralimpik Oyunları Şampiyonu” olması nedeniyle ödüle değer görüldü.

SPOR ÖVGÜ:

Kuzey Tunçelli

“Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonu” olması nedeniyle övgüye değer bulundu.