Tinerle zehirlenerek öldürülen bebeğin babası: Hakaret içerikli yorumlar yapanlardan şikayetçiyim

İstanbul'un Esenler ilçesinde Dilek Ç., 2 yaşındaki bebeğinin biberonuna tiner koyup içirdi. Hastaneye kaldırılan bebek hayatını kaybetti. Anne tutuklanırken baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baba Yılmaz E. savcılıkta verdiği ifadesinde "2024 yılı eylül ayında Dilek, çocukla birlikte İstanbul'a geldiğini söyledi. Dilek ile çocuğumuzu otele yerleştirdim. 29 Eylül'de 2 yaşındaki çocuğumuz Yunus Emre rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. 14 Kasım'da gece saatlerinde çocuğumuz öldü. Dilek çocuğumuzu zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de 23 yaşındaki yaşayan Dilek Ç. bebeği ile birlikte İstanbul'a akrabalarının yanına gitti. Dilek Ç. 29 Eylül Salı günü Bağcılar'da bir parkta bebeğin biberonuna tiner koydu. 2 yaşındaki Yunus Emre biberondaki tineri içti. Anne bebekle birlikte Esenler'deki akrabalarının evine gitti. Bebek evde fenalaşınca Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda yaklaşık 2 ay kalan çocuk dün (15 Kasım) hastanede hayatını kaybetti.

Yunus Emre bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kilyos Mezarlığına defnedildi.

ANNE TUTUKLANDI, BABA SERBEST

Çocuğun kimyasal zehirlenme ile hastaneye götürülmesi üzerine polis ekipleri anne ve babayı gözaltına aldı.

Polis merkezinde yapılan sorguda annenin "çocuğunun evlilik dışı dünyaya geldiğini, bebeğin babasının kendileriyle ilgilenmediğini ve bu yüzden bunalıma girerek olayı gerçekleştirdiğin söylediği" öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"YORUMLARDAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Baba Yılmaz E. savcılıkta verdiği ifadesinde sosyal medya üzerinden kendisine yapılan yorumlar nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Yılmaz E. şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılı eylül ayında Dilek, çocukla birlikte İstanbul'a geldiğini söyledi. Dilek ile çocuğumuzu otele yerleştirdim. 25.09.2024 günü 2 yaşındaki çocuğumuz Yunus Emre rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. 14.11.2024 günü gece saatlerinde çocuğumuz öldü. Dilek çocuğumuzu zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti. Bu olaydan sonra olayla ilgili sosyal medya ortamında yapılan haberlere Dilek ve benimle ilgili hakaret ve tehdit içerikli çok sayıda yorum yapıldı. Ayrıca yorumlardan birinde ev adresim yazılıydı. Anlattığım olay ile ilgili beni kastederek hakaret ve tehdit içerikli yorumlar yapan, ayrıca ev adresimi ifşa eden şahıslardan şikayetçiyim. Söz konusu yorumların yapıldığı hesapları kullanan şahısları tanımıyorum. Ekran görüntülerini delil olarak sunuyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir."