TİP, Anayasa Mahkemesi'nden karar bekleyen Can Atalay için seslendi: Sınav bizim değil Anayasa Mahkemesi'nindir

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri, Anayasa Mahkemesi’nin son seçimlerde Hatay’dan milletvekili seçildiği halde tahliye edilmeyen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay ile ilgili karar görüşmesi öncesi Ankara Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, “Hukuktan hak, adalet, vicdan ve liyakati çıkarttığınızda elinizde kalan ne ise Türk yargısının durumu o” dedi. Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, “Can Atalay’ı Hatay halkının temsilcisi olarak Meclis’e göndereceksiniz. Sınav bizim sınavımız değil sınav yarın Anayasa Mahkemesi’nindir” diye konuştu.

(TİP) üyeleri, Anayasa Mahkemesi’nin son seçimlerde Hatay’dan milletvekili seçildiği halde tahliye edilmeyen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay ile ilgili karar görüşmesi öncesi Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya geldi. Ulus Meydanı’nda “Can Atalay’a özgürlük” yazılı bir pankart açan partililer sık sık “Hatay halkı vekilini istiyor, Gezi’de düşüne dövüşene bin selam” sloganları attı. Açıklamaya TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Emek Partisi Ankara İl Yönetimi, CHP Ankara İl Yönetimi ve Pirsultan Abdal Kültür Derneği katıldı.

Açıklamada konuşan TİP Parti Meclisi üyesi Fırat Çoban, kısaca şunları söyledi:

“Bugün TİP’in başlattığı özgürlük yürüşünün 11’inci günü. Gezi tutsakları, Can Atalay, Çiğdem için yürüyorlar, bunun çok daha ötesinde bu memleketteki adalet mücadelesi için yürüyorlar. Meselenin yalnızca Can Atalay meselesi olmadığını, memleketteki anayasaya dair bir mesele olduğunu, bu memleketteki asgari hukuk meselesi olduğunu anlatmaya çalıştık. Arkadaşlarımız 10 milyonu aşkın yurttaşın katıldığı, bu Cumhuriyet’in en onurlu günlerinden biri için Gezi için yargılanıyorlar. Gezi’yi yargılamak kimsenin haddine değildir. Yarın Can Atalay hakkında verilecek kararı bekliyoruz. Bu ülkede bir anayasa varsa, bu ülkede bir hukuk varsa asgari düzeyde bunun zorunlu olduğunu biliyoruz.”

“HUKUKTAN; HAK, ADALET, VİCDAN VE LİYAKATİ ÇIKARTTIĞINIZDA ELİNİZDE KALAN NE İSE TÜRK YARGISININ DURUMU O”

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Türkiye’deki hukuk ve yargı sistemine atıf yaparak şunları söyledi:

“Yarın Anayasa Mahkemesi, sevgili Can Atalay için bir karar verecek aylardır bekleyişin sonunda. Açıkçası ilk derece mahkemesinin, istinafın, Yargıtay üyelerinin yapmadığı bir şeyi, olması gerekeni yapsın diye bir beklentiyle bekliyoruz. Hukuk normları yerine gelsin diye bir karar bekleniyor. Yarın ne karar çıkarsa çıksın Türkiye’de mevcut yargı rejiminin pozisyonunu ve tanımını değiştirmeyecek. Çok basit bir tanımı var. Hukuktan hak, adalet, vicdan ve liyakati çıkarttığınızda elinizde kalan ne ise Türk yargısının durumu o. Can Atalay son seçimlerde Hatay halkının iradesiyle Meclis’e gelmesi kesinleşmiş bir milletvekili hakkında verilecek olumlu bir karar çıkmış olsa dahi bu ülkede adalet mekanizmasının aşınmışlığından yakınan insanların çağrıları hiçbir zaman bitmeyecek. Can Atalay çıksa da çıkmasa da biz adalet mekanizmasının gerçekten asgari hukuk normları seviyesine gelecek kadar, bakın çıtamız da bu kadar düşük, bir mücadeleye devam edeceğiz.”

“HATAY HALKI KENDİSİNİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SUNMASINI BEKLİYOR”

Emek Partisi Ankara İl Başkanı Şükran Doğan, “Seçilirken seçilmesi çok doğal görünmüştü, izin verilmiş, yasal bir sorunu yoktu, mazbatasını aldı. Ancak 18 yıl hapis cezası verildi. Şimdi milletvekilliği engelleniyor. Oysa Hatay halkı kendisinin sorunlarının çözümüne katkı sunmasını bekliyor” dedi.

“HİÇBİR İKTİDAR, İRADE, ORDU HATTA KRALLAR DAHİ ADALETİN ÖNÜNE GEÇEMEZLER”

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Sekreteri İsmail Ateş, “Hatay’da 6 şubatta yaşanan deprem sonrasında verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmezken, Hatay sular altındayken, Hatay’ın sorunlarını çözecek olan halkın iradesiyle Meclis’e gönderilen Can Atalay’ın hukuk dışı bir şekilde tutsak edilmesi kabul edilemez. Hiçbir iktidar, irade, ordu hatta krallar dahi adaletin önüne geçemezler” diye konuştu.

“SINAV BİZİM SINAVIMIZ DEĞİL SINAV YARIN ANAYASA MAHKEMESİ’NİNDİR”

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, “Yarın önemli bir gün. Anayasa Mahkemesi’ne bir kez daha sesleniyoruz. Eğer tek adam rejiminin ayaklar altına aldığı kendi hukukunu siz de geçmiş içtihatlarınızı ayaklar altına alarak o suça ortak olmak istemiyorsanız vereceğiniz karar açıktır. Can Atalay’ı Hatay halkının temsilcisi olarak Meclis’e göndereceksiniz. Sınav bizim sınavımız değil sınav yarın Anayasa Mahkemesi’nindir. Biz kendi sınavımız bütün gücümüzle emekten, özgürlükten yana mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

TİP’in Can Atalay için yaptığı basın açıklamasında ise “Yürüyüşümüz ve mücadelemiz ‘bu halk artık konuşamaz, hakkını arayamaz’ diyenlerin suratına atılmış bir tokattır. Hatay Can’a kavuşacak. Yürüyüşümüz büyüyecek” denildi.