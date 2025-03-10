Tıp Bayramı’nda iş bırakacaklar

Haber Merkezi

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık hizmetlerini ticarileştirdiği, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının güvencesiz çalışma koşullarına zorlandığı ve sağlık sisteminin sürdürülemez hale geldiği belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) 14 Mart Tıp Bayramı’nda bir gün iş bırakacak.

Hekimler “Tüm halkımızı çabalarımıza destek vermeye çağırıyor; 14 Mart günü muayene olmaya değil, Tıp Bayramımızı kutlamaya, çözüm önerilerimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

TTB Merkez Konseyi üyeleri yaptıkları açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanındaki tabip odalarından gelen hekimlerle birlikte 26 Şubat’ta “Başka bir sağlık sistemi mümkün” diyerek İstanbul’dan Ankara’ya bir Beyaz Yürüyüş başlattıklarını, ardından 1 Mart günü Ankara’da Büyük Hekim Buluşması gerçekleştirdiklerini anımsattı. 14 Mart günü “Başka Bir Sağlık Sistemi” diyerek grev yapacaklarını duyuran TTB, ‘‘Tüm halkımızı bu çabalarımıza destek vermeye çağırıyor; 14 Mart günü muayene olmaya değil, Tıp Bayramımızı kutlamaya, çözüm önerilerimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Başka bir sağlık sistemi mümkün’’ açıklamasını yaptı.

4. KEZ İŞ BIRAKACAKLAR

Tıp Bayramı’nda aile hekimleri, ebe ve hemşireler de iş bırakacak. Kasım ayından bu yana devam eden eylemlere rağmen istek ve sorunlarının Sağlık Bakanlığı tarafından görmezden gelinmesi üzerine bir kez daha eyleme hazırlanan aile hekimleri ‘‘Dayatmaları kabul etmiyoruz" dedi. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük “İnsanüstü özverimizi ve emeğimizi yok sayan, iş güvencemizi tehdit eden, mesleki ilkelerimizi zedeleyen dayatmaları kabul etmiyoruz” dedi. Sağlık Bakanlığını, sağlık sisteminin gerçeklerini görmezden gelmeden ciddiyetle değerlendirmeye, sorunlara sorun ekleyen Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini geri çekmeye ve çözümleri tüm meslek örgütleri ile birlikte bulmaya çağıran Dr. Mengücük, Bakanlığın hâlâ çözümden uzak olduğunu söyledi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir ise sağlık çalışanlarının giderek artan sorunlarına dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı’nın uyarılara rağmen gerekli düzenlemeleri yapmadığını belirtti. Kandemir, ‘‘14 Mart Tıp Bayramı’nda, meslek onurumuz ve halk sağlığının geleceği için iş bırakma eylemiyle bu taleplerimizi bir kez daha yüksek sesle dile getireceğiz” değerlendirmesini yaptı.

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HEKİMLER, KADIKÖY’DEN SESLENDİ

TTB ve İstanbul Tabip Odası üyeleri, dün Haydarpaşa Numune Hastanesi önünden Kadıköy İskele Meydanı’na ‘14 Mart Geleneksel Büyük Hekim Yürüyüşü" gerçekleştirdi. Burada yapılan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: ‘‘Yıllardır uygulanmakta olan ve adına Sağlıkta Dönüşüm Programı denilen sağlık politikası iflas etmiş durumda. Dünya Bankası’nın dayattığı bu program sağlığı devlet tarafından karşılanması gereken temel bir hak olmaktan çıkarıp alınıp-satılan bir meta haline getirdi. Bugün merkezi devlet bütçesinden sağlığa ayrılan payın yüzde 75’i tedavi edici hizmetlere harcanmaktadır. Sağlıkta dönüşüm programın hekimler ve sağlık çalışanlarına getirdikleri düşük ücretle, güvencesiz olarak, aşırı iş yükü ve şiddet tehdidi altında güvensiz ortamlarda, mobbing baskısına maruz kalarak, meslek değerlerine saygı duyulmadığı koşullarda çalışmak olmuştur. Mevcut sağlık sistemi halkın sağlık sorunlarını çözmediği gibi hekimleri ve sağlık çalışanlarını her anlamda tüketmektedir. Oysa ülkemizin sağlık alanındaki bilgi birikimi, maddi olanakları ve insan gücü halkın sağlıklı ve mutlu olduğu, sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını aldığı, en iyi hizmeti sunduğu bir sağlık sistemini kurmaya yeterlidir.’’