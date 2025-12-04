Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tıp Fakültesi binasından düşen büro personeli Selda Özkan İlte öldü

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda büro personeli Selda Özkan İlte (35), çalıştığı binanın 2’nci kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Güncel
  • 04.12.2025 16:10
  • Giriş: 04.12.2025 16:10
  • Güncelleme: 04.12.2025 16:17
Kaynak: DHA
Tıp Fakültesi binasından düşen büro personeli Selda Özkan İlte öldü

Olay, öğle saatlerinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık binasında meydana geldi.

Büro personeli olarak görev yapan evli ve 1 çocuk annesi Selda Özkan İlte, henüz belirlenemeyen nedenle çalıştığı binanın 2’nci kat penceresinden düştü.

İlte'nin düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Selda Özkan İlte, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olay yeri inceleme ekipleri İlte’nin düştüğü alanda inceleme yaptı.

Avukat olan Selda Özkan İlte'nin Edirne Barosu’ndan kaydını 2 yıl önce sildirip, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda büro personeli olarak göreve başladığı belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

BirGün'e Abone Ol