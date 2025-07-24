Tıp Fakültesi öğrencileri: Aynı işi yapıyoruz ama ücret alamıyoruz

Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf intörn öğrencileri, devlet hastanesinde çalışmalarına rağmen ücret alamamalarına tepki göstererek "Emeğimizin karşılığını istiyoruz" dedi.

Evrensel'den Hasan Can Bilici'nin haberine göre, intörn öğrencileri, üniversitenin 5 yıldır kendi hastanesini açmaması nedeniyle 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca intörn doktorluk görevlerini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürdürüyor.

Ancak öğrenciler, aynı görev tanımı ve mesai koşullarında çalıştıkları devlet üniversitesi öğrencilerine kıyasla ücret alamadıklarını, hatta 15 gündür çalışıyor olmalarına rağmen yarım ayın ödemesinin de yapılmadığını belirtiyor.

Önceki yıllarda da benzer sıkıntıların yaşandığını ifade eden öğrenciler, geçtiğimiz yıl Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine yapılan ödemelerin 1.5 ay geciktiğini ve yine yarım ayın ücretinin yatırılmadığını hatırlatıyor.

'EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET' TALEBİ

Öğrenciler, üniversite yönetimine verdikleri dilekçede, intörn doktorların sağlık hizmetinin sunumunda aktif rol aldıklarını vurgularken, "Devlet üniversitelerinde aynı görevi yapan meslektaşlarımızla aynı şartlarda çalışmamıza rağmen ücret alamıyoruz. Bu durum, eşit işe eşit ücret ilkesine açıkça aykırıdır" ifadelerine yer verdiler.

Ayrıca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan "Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır" maddesini hatırlatan öğrenciler, bu haklarının ihlal edildiğini belirtiyor.

İntörn öğrenciler, çalışmalarının karşılığında en azından asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmasını talep ediyor. Taleplerinde, "Staj sürecimizde emeğimizin ve hizmetimizin karşılığını almak istiyoruz. Öğrencilik kimliğimizin yanı sıra sağlık çalışanı olarak da görülmeliyiz. Emek sömürüsüne karşı durduğumuzu açıkça ifade ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

MALİYETLER ÇOK YÜKSEK

Öğrenciler, üniversite yönetimiyle yaptıkları görüşmelerde, yönetimin SGK giderleri ve eğitim harcamalarının yüksek olduğunu belirttiğini, ayrıca öğrencilere daha iyi eğitim sunmak adına büyük maliyetler üstlenildiğini, bu nedenle ücret konusunun fazla uzatılmaması gerektiğinin söylendiğini aktardı. Ancak öğrenciler, hastanelerde aktif şekilde nöbet tutup hasta takibi yaptıklarını, sorumluluk üstlendiklerini ve birer çalışan gibi mesai yaptıklarını vurgulayarak, emeklerinin karşılığını alamamaktan dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiriyor.