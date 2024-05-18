TİP Genel Başkanı Baş: Hep beraber direnmeye kararlıyız

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Hep beraber direnmeye kararlıyız. Hep beraber mücadele etmeye kararlıyız. Kürt’ü ezip Türk’ü açlığa, sefalete, yoksulluğa mahkum eden bu anlayışa karşı kaderimizin ortak olduğunu bilerek, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kobani olayları olarak bilinen, 6- 8 Ekim 2014'te 37 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin, aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 18'i tutuklu, 108 sanığın yargılandığı davada verilen cezalara tepki gösteren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), halk buluşması düzenledi. Sur ilçesi Dağkapı Meydanı’nda gerçekleşen halk buluşmasına Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DEM Parti Mardin milletvekilleri Saliha Aydeniz ile Beritan Güneş Altın, Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, DEM Parti ve DBP il eş başkanları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ile Doğan Hatun, ilçe belediye eş başkanları ile vatandaşlar katıldı.

'KÜRT HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİN İSTANBUL’DAN GELDİM'

Hep beraber direnmeye kararlı olduklarını belirten TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Bu haksızlığa ve hukuksuzluğa başkaldıran, bu haksızlığa ve hukuksuzluğa boyun eğmeyen Kürt halkıyla dayanışma için İstanbul’dan geldim. Bu iktidar bölerek, parçalayarak bizi birbirimize düşmanlaştırarak kendi iktidar koltuğunda oturmaya çalışıyor. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Kobani kumpas davasında da kayyum atamalarında da İstanbul’da da Edirne’de de Ankara’da da Mersin’de de Adana’da da Trabzon’da da Rize’de de Türkiye’nin dört bir yanında bu ülkenin devrimcileri, yurtseverleri, onurlu insanları, emekçileri, kaderlerini Kürt halkının kaderleriyle birleştirmiştir. Hep beraber direnmeye kararlıyız. Hep beraber mücadele etmeye kararlıyız. Kürt’ü ezip Türk’ü açlığa, sefalete, yoksulluğa mahkum eden bu anlayışa karşı kaderimizin ortak olduğunu bilerek, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

'KOBANİ DAVASI, İRADEYE KUMPASTIR'

Daha sonra söz alan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, "Bugün aslında Türkiye’de hiç değişmeyen bir devlet aklını, bir iktidar kararını protesto için geldik. Hiç kimse, Kobani’de hukukun işlediğini söyleyemez. Kobani kumpas davası, kurulduğu ilk günden bugüne başta Kürt haklı olmak üzere bu ülkede ortam yaşam iradesine, bu ülkede demokratik ulusa, bu ülkede demokratik cumhuriyete kurulan bir kumpastır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından grup dağıldı. (DHA)

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