TİP Genel Başkanı Baş'tan İsmail Saymaz'a destek: "İktidar gazeteciliği yargılama hevesinden vazgeçmeli"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "iktidarın gazeteciliği yargılama hevesinden vazgeçerek İsmail Saymaz’ı derhal serbest bırakması gerektiğini" belirtti.

Baş, Gazeteci İsmail Saymaz'ın dün Gezi Direnişi nedeniyle gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Baş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu hukuksuzluk silsilesinde görünmez kalmasına izin verilmemesi gerekir; tüm ülkenin yakından tanıdığı gazeteci İsmail Saymaz da gözaltında.

Kendisine dönük suçlamaları hukuki açıdan değerlendirmeye bile gerek yok, zira tek 'suçu' mesleğini iktidar tetikçiliği için değil, halkın haber alma hakkı için yerine getirmek. Uğradığı zulüm karşısında yanındayız ve sürecin takipçisiyiz.

İktidar gazeteciliği yargılama hevesinden vazgeçmeli ve İsmail Saymaz’ı derhal serbest bırakmalıdır."